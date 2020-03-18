"Це я вбила Еріку". Соцмережі вибухнули через конфуз зі зверненням Зеленського
У соцмережах жартують через відеозвернення президента Володимира Зеленського, яке телеканал ICTV транслював з дивними субтитрами.
Користувачі припускають, що субтитри належали іншим програмам, але їх помилково пустили в ефір під час звернення. Сам телеканал поки що це ніяк не прокоментував.
У своїй промові президент звертається до туроператорів та українців, які через введення карантину і закриття кордонів "застрягли" за кордоном. Він запевнив, зокрема, що всім громадянам держава допоможе повернутись додому.
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Тим часом на екрані повсякчас з'являлися дивні субтитри, які не відповідали словам Зеленського.
Наприклад: "Я вбила Еріку", "Пробачте мені, якщо зможете", "Крістіане, принеси драбину!", "Вона забрала в мене кохану людину", "Отже, тіло підтягували вже після смерті".
У соцмережах відео спровокувало безліч смішних коментарів.
Користувачка Олена Трибушна жартує, що субтитри - це спроба президента, якого взяли в заручники, розказати правду суспільству.
Вона припускає, що фрази на відео - спроба виправдатись за свої політичні рішення та прохання врятувати його.
"Президента зачинили на Банковій і катують. Він підморгнув нам. Він подає знаки. Його треба рятувати, — пише вона в Facebook. - Вова, моргни завтра ще, якщо я правильно зрозуміла".
"Ну що, задоволені? Скинули Порошенка? Тепер через вас Еріку вбили", - жартує Антон Ходза.
"Підозрюю, що у глухонімих після такого просто дах з'їде. Мало що в країні дупа, так ще президент "вбила Еріку", - іронізує користувач Андрій Гарасим.
"Ця Моніка ще й вбила Еріку", - пише користувач Twitter під ніком Чорна канарка.
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