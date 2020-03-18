"Це я вбила Еріку". Соцмережі вибухнули через конфуз зі зверненням Зеленського

Копирайт изображения Скрін ICTV

У соцмережах жартують через відеозвернення президента Володимира Зеленського, яке телеканал ICTV транслював з дивними субтитрами.

Користувачі припускають, що субтитри належали іншим програмам, але їх помилково пустили в ефір під час звернення. Сам телеканал поки що це ніяк не прокоментував.

У своїй промові президент звертається до туроператорів та українців, які через введення карантину і закриття кордонів "застрягли" за кордоном. Він запевнив, зокрема, що всім громадянам держава допоможе повернутись додому.

Тим часом на екрані повсякчас з'являлися дивні субтитри, які не відповідали словам Зеленського.

Наприклад: "Я вбила Еріку", "Пробачте мені, якщо зможете", "Крістіане, принеси драбину!", "Вона забрала в мене кохану людину", "Отже, тіло підтягували вже після смерті".

У соцмережах відео спровокувало безліч смішних коментарів.

Користувачка Олена Трибушна жартує, що субтитри - це спроба президента, якого взяли в заручники, розказати правду суспільству.

Вона припускає, що фрази на відео - спроба виправдатись за свої політичні рішення та прохання врятувати його.

"Президента зачинили на Банковій і катують. Він підморгнув нам. Він подає знаки. Його треба рятувати, — пише вона в Facebook. - Вова, моргни завтра ще, якщо я правильно зрозуміла".

"Ну що, задоволені? Скинули Порошенка? Тепер через вас Еріку вбили", - жартує Антон Ходза.

"Підозрюю, що у глухонімих після такого просто дах з'їде. Мало що в країні дупа, так ще президент "вбила Еріку", - іронізує користувач Андрій Гарасим.

Пропустити Twitter допис , автор: @Amazing_Johnny_ Оце ICTV учора потролили ЗЕ 😆, що уся країна тепер гадає "За що ж він вбив Еріку, яка забрала у нього кохану людину ?". Та за "що він просить вибачення у Белли Осмаловської ?" 😱 А може то Белла ОМАНська ? 😂😃😄 pic.twitter.com/N24xNzJ5yg — Amazing Johnny 🇺🇦🇪🇺 (@Amazing_Johnny_) 18 березня 2020 р.

"Ця Моніка ще й вбила Еріку", - пише користувач Twitter під ніком Чорна канарка.

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