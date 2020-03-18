Депутат Шахов захворів на коронавірус

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Шахов (по центру за трибуною) щойно повернувся з Європи

У депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з Європи, підтвердили коронавірус. Про це він повідомив в своєму Facebook.

"Взяли аналізи на коронавірус. Тільки сьогодні зателефонували мені з лабораторії, сказали, що підтверджується коронавірус. Одразу хочу всім зазначити: це не так страшно, як його малюють", - заявив він.

Водночас депутат уточнив, що сам результати аналізу він ще не бачив.

За його словами, почувається він добре. Хвороба почалася з підвищення температури, політик одразу викликав лікарів та здав аналізи.

Шахов запевнив, що дотримується самоізоляції.

"Треба прибирати паніку", - заявив депутат.

Пресслужба Верховної Ради повідомила, що Шахова на останньому засіданні Верховної Ради 17 березня не було.

Міністерство охорони здоров'я запевнило, що медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з політиком.

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