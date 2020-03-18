Депутат Шахов захворів на коронавірус
У депутата Верховної Ради з групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з Європи, підтвердили коронавірус. Про це він повідомив в своєму Facebook.
"Взяли аналізи на коронавірус. Тільки сьогодні зателефонували мені з лабораторії, сказали, що підтверджується коронавірус. Одразу хочу всім зазначити: це не так страшно, як його малюють", - заявив він.
Водночас депутат уточнив, що сам результати аналізу він ще не бачив.
За його словами, почувається він добре. Хвороба почалася з підвищення температури, політик одразу викликав лікарів та здав аналізи.
Шахов запевнив, що дотримується самоізоляції.
"Треба прибирати паніку", - заявив депутат.
Пресслужба Верховної Ради повідомила, що Шахова на останньому засіданні Верховної Ради 17 березня не було.
Міністерство охорони здоров'я запевнило, що медичні працівники проведуть усю необхідну роботу з людьми, які контактували з політиком.
Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!