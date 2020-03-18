Метро Києва може відновити роботу. Частково

  • 18 березня 2020
метро Копирайт изображения УНІАН

Метрополітен Києва може частково відновити роботу, сказав секретар Київради Володимир Прокопів.

Для цього, за його словами, Київрада розробляє план спецзаходів:

  • має бути звернення місцевих депутатів до Кабміну, щоб внести зміни до постанови про обмеження пасажирських перевезень,
  • має бути рішення Київради,

Проте, коли саме метро може запрацювати знову, політик не уточнив.

"Закриття метро для міста є величезною проблемою. Це дає дотакове навантаження на громадський наземний транспорт", - додав пан Прокопів у зверненні у Facebook.

Копирайт изображения УНІАН

Також він розповів, що депутати думають над тим, як довозити лікарів з інших міст до Києва, бо багато лікарів живуть не у столиці і мають зараз великі проблеми з добиранням на роботу.

Копирайт изображения ВВС

Метро у Києві перестало працювати з вечора 17 березня. В цей день Кабінет міністрів постановив обмежити пасажирські перевезення по всій території України. Під заборону, зокрема, потрапляють залізничні, авіаперевезення та метро.

Зранку 18 березня у Києві були пробки, черги на громадський транспорт, який був переповнений. Мешканці Києва не могли дістатися на роботу.

Залізниця та літаки

З 18 березня до ухвалення окремого рішення заборонили перевозити пасажирів залізницею.

Окремі рейси можливі, але рішення щодо них будуть ухвалювати спеціально.

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Заборона стосується також авіасполучення та міжміських пасажирських перевезень автобусами чи маршрутками.

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