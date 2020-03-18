Метро Києва може відновити роботу. Частково

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Метрополітен Києва може частково відновити роботу, сказав секретар Київради Володимир Прокопів.

Для цього, за його словами, Київрада розробляє план спецзаходів:

має бути звернення місцевих депутатів до Кабміну, щоб внести зміни до постанови про обмеження пасажирських перевезень,

має бути рішення Київради,

Проте, коли саме метро може запрацювати знову, політик не уточнив.

"Закриття метро для міста є величезною проблемою. Це дає дотакове навантаження на громадський наземний транспорт", - додав пан Прокопів у зверненні у Facebook.

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Також він розповів, що депутати думають над тим, як довозити лікарів з інших міст до Києва, бо багато лікарів живуть не у столиці і мають зараз великі проблеми з добиранням на роботу.

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Метро у Києві перестало працювати з вечора 17 березня. В цей день Кабінет міністрів постановив обмежити пасажирські перевезення по всій території України. Під заборону, зокрема, потрапляють залізничні, авіаперевезення та метро.

Зранку 18 березня у Києві були пробки, черги на громадський транспорт, який був переповнений. Мешканці Києва не могли дістатися на роботу.

Залізниця та літаки

З 18 березня до ухвалення окремого рішення заборонили перевозити пасажирів залізницею.

Окремі рейси можливі, але рішення щодо них будуть ухвалювати спеціально.

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Заборона стосується також авіасполучення та міжміських пасажирських перевезень автобусами чи маршрутками.

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