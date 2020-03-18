"Диво-птах" - вчені знайшли предка всіх курей Землі

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У кар'єрі на кордоні між Нідерландами та Бельгією нещодавно знайшли рештки птаха, який може виявитися предком кожної курки на планеті.

Цей птах жив близько 67 мільйонів років тому якраз перед тим, як удар астероїда знищив всіх динозаврів на Землі.

Його рештки допоможуть дізнатися, якими були предки сучасних птахів і як вони еволюціонували.

Птахи походять від динозаврів. Проте, вченим було важко відповісти на питання, як саме вони перетворилися на тих птахів, яких ми бачимо зараз.

Це було пов'язано з тим, що викопних решток древніх птахів не було.

Залишки птаха, які виявили нещодавно, є добре збереженими. Вони допоможуть заповнити деякі прогалини науки.

"Це унікальний зразок: ми називали його "диво-птах", - сказав доктор Даніель Філд з Кембриджського університету.

"Це єдиний майже цілий череп птаха, який будь-коли знаходили з епохи динозаврів, і він може розповісти нам досить багато про ранню еволюційну історію птахів".

Птаха назвали Asteriornis maastrichtensis на честь Астерії з давньогрецької міфології. Астерія, тікаючи від Зевса, перетворилась на перепілку і впала в море.

Птах важив трохи менш як 400 г. Його вважають предком сучасних курей, качок та іншої птиці.

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У той час ця частина Європи була мілководним морем, а умови були схожі на сучасні тропічні пляжі. Маючи довгі стрункі ноги, птах, можливо, жив на березі водойми.

"Птахи є такою помітною і важливою групою живих тварин, здатність сказати щось нове про те, як насправді виникли сучасні птахи".

"Ця знахідка справді важлива для палеонтологів та еволюційних біологів", - сказав доктор Філд.

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"Диво-птах" може допомогти зрозуміти, як саме розвивалися сучасні птахи, вважають вчені.

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