Євробачення 2020 скасували через коронавірус: коли відбудеться конкурс
Євробачення 2020, проведення якого планували в Роттердамі в травні, скасували через епідемію коронавірусу.
Про це повідомляє сайт конкурсу.
"З глибоким жалем ми маємо оголосити про скасування пісенного конкурсу Євробачення 2020 у Роттердамі", - йдеться в повідомленні.
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У преслужбі зазначили, що організатори розглядали багато варіантів, щоб провести конкурс, але невизначеність через поширення коронавірусу в Європі спонукала таки відмовитись від конкурсу.
Продовжаться перемовини про те, щоб перенести конкурс на 2021 рік.
Від України цього року мав їхати гурт Go-A з піснею "Соловей".
65-й конкурс "Євробачення" мав пройти в нідерландському Роттердамі після перемоги співака з цієї країни Дункана Лоренса з піснею Arcade.
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