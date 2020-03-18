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Євробачення 2020, проведення якого планували в Роттердамі в травні, скасували через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє сайт конкурсу.

"З глибоким жалем ми маємо оголосити про скасування пісенного конкурсу Євробачення 2020 у Роттердамі", - йдеться в повідомленні.

У преслужбі зазначили, що організатори розглядали багато варіантів, щоб провести конкурс, але невизначеність через поширення коронавірусу в Європі спонукала таки відмовитись від конкурсу.

Продовжаться перемовини про те, щоб перенести конкурс на 2021 рік.

Від України цього року мав їхати гурт Go-A з піснею "Соловей".

65-й конкурс "Євробачення" мав пройти в нідерландському Роттердамі після перемоги співака з цієї країни Дункана Лоренса з піснею Arcade.

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