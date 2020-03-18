Транспортний колапс: міста України на карантині. Випуск новин

  • 18 березня 2020

У випуску 18 березня:

  • Перший день без метро: у Києві переповнені маршрутки, у Харкові - трамваї.
  • Британія посилює заходи проти коронавірусу: школи закриють на карантин.
  • Як пережити самоізоляцію і не втратити внутрішній баланс?

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