Коронавірус підтвердили на Донбасі: за день двоє нових хворих

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В Україні 18 березня підтвердили два нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Нові випадки підтвердили в Донецькій області та на Київщині.

Загалом наразі підтверджені 16 захворювань на коронавірус.

На Буковині 10 хворих, у Київській області - 2, у Києві - 2, на Житомирщині - 1 та в Донецькій області - 1.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонував закрити всі пункти пропуску з непідконтрольними районами Донбасу, адже там, за даними силовиків, було щонайменше 12 хворих на коронавірус. Проте КПВВ там досі функціонують.

Двоє людей від хвороби в Україні вже померли.

70-літня пенсіонерка померла у місті Радомишль на Житомирщині, а ще одна 33-літня жінка у Чернівцях.

Вже 200 тисяч людей у світі захворіли на коронавірус. Вісім тисяч померли, а понад 80 тисяч видужали.

12 українців лікуються від коронавірусу в інших країнах

12 громадян України лікуються від коронавірусної інфекції COVID-19 в інших країнах. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ.

Зокрема, кажуть у відомстві, 5 українців лікуються в Німеччині, 2 - в Італії, 2 - у Польщі, 1 - в Молдові, 1 - ОАЕ та 1 - в Домініканській республіці.

Ще пʼятеро громадян, додають в МЗС, вже одужали - йдеться про чотирьох українців в Японії та одного в Італії.

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