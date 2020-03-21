Коронавірус у Раді: у лікарні з підозрою вже другий депутат
Вже другий депутат Верховної Ради - Сергій Вельможний - потрапив до лікарні з підозрою на коронавірус.
Про це заявив його політичний соратник та колега по групі "Довіра" Сергій Шахов, який хворий на коронавірус і госпіталізований в Олександрівську лікарню Києва.
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За словами пана Шахова, його колегу Вельможного разом з сином сьогодні госпіталізували в цю ж лікарню і в нього діагностували коронавірус.
Згодом Сергій Вельможний на своїй сторінці виклав фотографію лікарів і вказав, що він дійсно в Олександрівській лікарні.
Проте пан Вельможний написав, що перший тест на коронавірус був негативний.
"Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19, мене та мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно", - написав він.
Депутат додав, що перебуває у інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройде обстеження.
Сергій Вельможний був у Верховній Раді під час позачергового засідання 17 березня.
Пан Вельможний ж членом комітету з правової політики.
Проте він брав участь у роботі комітету з питань здоров'я нації, тому цей тому цей комітет йде на 14-денний карантин.
Про це написала його член Яна Зінкевич.
Пан Вельможний брав участь у робочих засіданнях в комітеті з питань здоров'я нації з підготовки законопроєкту про протидію коронавірусу.
Загалом станом на вечір 21 березня в Україні зафіксували 47 випадок інфікування Covid 19.
Троє людей померли.
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