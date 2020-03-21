Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергій Вельможний обраний в окрузі на Луганщині

Вже другий депутат Верховної Ради - Сергій Вельможний - потрапив до лікарні з підозрою на коронавірус.

Про це заявив його політичний соратник та колега по групі "Довіра" Сергій Шахов, який хворий на коронавірус і госпіталізований в Олександрівську лікарню Києва.

За словами пана Шахова, його колегу Вельможного разом з сином сьогодні госпіталізували в цю ж лікарню і в нього діагностували коронавірус.

Згодом Сергій Вельможний на своїй сторінці виклав фотографію лікарів і вказав, що він дійсно в Олександрівській лікарні.

Проте пан Вельможний написав, що перший тест на коронавірус був негативний.

"Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19, мене та мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно", - написав він.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Сергій Вельможний (ліворуч) та Сергій Шахов (у центрі)

Депутат додав, що перебуває у інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройде обстеження.

Сергій Вельможний був у Верховній Раді під час позачергового засідання 17 березня.

Пан Вельможний ж членом комітету з правової політики.

Проте він брав участь у роботі комітету з питань здоров'я нації, тому цей тому цей комітет йде на 14-денний карантин.

Про це написала його член Яна Зінкевич.

Пан Вельможний брав участь у робочих засіданнях в комітеті з питань здоров'я нації з підготовки законопроєкту про протидію коронавірусу.

Загалом станом на вечір 21 березня в Україні зафіксували 47 випадок інфікування Covid 19.

Троє людей померли.

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