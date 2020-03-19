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Кількість померлих від коронавірусу в Італії досягла 2978 людей, за один день померли 475 людей.

Натомість в Китаї вперше за час пандемії не зафіксували жодного нового випадку зараження всередині країни, водночас виявили коронавірус в понад 34 людей, які прибули до Китаю з інших країн - переважно з Ірану, Італії та Іспанії.

Країни продовжують закривати кордони для іноземців - в Новій Зеландії заборона на в'їзд почне діяти у четвер, в Австралії - у п'ятницю. Закрито також канадсько-американський кордон.

Продовжує збільшуватися кількість хворих на коронавірус серед політиків в різних країнах.

У середу повідомили про зараження депутат Верховної Ради Сергій Шахов, спікер Сенату Бразилії Деві Альколумбре, двоє членів Палати представників Конгресу США - Бен МакАдамс, демократ з Юти, та Маріо Діаз-Баларт, республіканець з Флориди.

В західноафриканській країні Буркіна-Фасо померла від коронавірусу віцеспікерка парламенту Роз-Марі Компаоре.

В Україні, за даними МОЗ, станом на 22:00 18 березня зафіксували вже 16 випадків зараження COVID-19 у Чернівецькій, Житомирській, Київській, Донецькій областях та Києві. Двоє з хворих померли.

У Лондоні почали зачиняти станції метро

Столиця - центр пандемії в Британії. Тому зусилля влади щодо боротьби з коронавірусом зосереджені саме тут.

Уже в четвер закриють до 40 станцій лондонського метро, ​​на яких не здійснюють пересадки. З п'ятниці закриють цілу гілку - Ватерлоо і Сіті. Роботу метро вночі планують обмежити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Лондоні почали зачиняти станції метро

Всіх громадян закликають використовувати громадський транспорт лише для найважливіших поїздок.

Крім того, в середу ввечері низка ЗМІ - від газети Daily Telegraph до телеканалу CNN - повідомили з посиланням на свої джерела, що вже до вихідних уряд може закрити паби, ресторани та інші заклади і зажадати від мешканців міста залишатися вдома.

Джерело в уряді розповіло газеті Times, що заходи викликані "ігноруванням" британцями порад прем'єр-міністра залишатися вдома.

У понеділок, коли Борис Джонсон попросив британців не ходити в громадські заклади, його власний 79-річний батько заявив в інтерв'ю: "Зрозуміло, що я піду в паб, якщо мені потрібно".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці західноафриканської країни Буркіна-Фасо почали одягати медичні маски. Тут зареєстровано 20 хворих на коронавірус, і від нього померла віцеспікерка парламенту

Іран: аятолла помилує в'язнів, аби врятувати їх від коронавірусу?

З перших днів пандемії влада у різних країнах намагається вирішити, що робити з людьми, які відбувають покарання в тюрмах, де інфекція може поширюватися особливо швидко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Від коронавірусу в Ірані померли понад 1100 людей - більше жертв лише в Китаї та Італії

В Ірані вже відпустили під заставу 85 тисяч в'язнів, за офіційними даними. А в середу держканал оголосив, що аятолла Хаменеї в п'ятницю помилує 10 тисяч з них.

Перегони вакцин

Кожен день пандемії приносить новини про смерті і заражених, але також і про нові кроки до більш ефективних тестів та про випробування вакцин.

У базі даних клінічних випробувань Всесвітньої організації охорони здоров'я вже є 508 досліджень, пов'язаних з коронавірусом, від пошуку ліків до боротьби з психологічними ефектами хвороби і карантину.

У вівторок вчені з Оксфордського університету оголосили про розробку аналізу на коронавірус, який дає результат за 30 хвилин. Його розробили у співпраці з китайськими фахівцями.

А тим часом Інститут Пастера в Дакарі розробляє аналіз, який дасть результат за 10 хвилин і має коштувати лише один долар.

Зразки вакцини проти вірусу вже тестують в США та Ізраїлі. Але, навіть якщо вони будуть успішні, на ринок вакцина може надійти не раніше середини наступного року.

Окрім того, вакцину намагаються розробити Кембриджський університет у Британії та Казанський федеральний університет в Росії.

100 млрд проти коронавірусу в США

Президент США Дональд Трамп підписав закон про підтримку постраждалих від коронавірусу, який передбачає фінансування обсягом 100 мільярдів доларів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчора Дональд Трамп зустрівся з представниками американських медиків

Гроші підуть на:

Безкоштовне тестування на коронавірус для тих, хто цього потребує

Оплачена сімейна відпустка

Оплата лікарняних

Це другий законопроєкт щодо допомоги проти коронавірусу, який ухвалено після попереднього пакету на суму 8,3 млрд доларів на початку цього місяця.

Зараз, як повідомляється, Білий дім проводить перемовини щодо пакету допомоги обсягом понад 1 трлн доларів.

750 млрд євро від Євроцентробанку

Європейський центральний банк запустив екстрений пакет допомоги обсягом 750 млрд. євро, щоб полегшити вплив пандемії коронавірусу.

Він купуватиме державні борги та борги компаній в єврозоні, зокрема в Греції та Італії.

Останніми тижнями центральні банки та уряди у всьому світі оголосили про стимулюючі плани, аби подолати економічні наслідки поширення коронавірусу.

Playboy став жертвою коронавірусу

Копирайт изображения Reuters

Журнал для дорослих Playboy став ще однією жертвою спалаху коронавірусу.

Видання повідомило, що припинить випускати регулярне друковане видання, оскільки відбулося порушення ланцюга поставок на тлі загального падіння продажів.

Журнал друкується останні 66 років.

Вільний доступ до порнографії в інтернеті вже давно призвів до падіння продажів, і журнал останніми роками публікувався лише щокварталу.

Видавці заявляють, що намагатимуться більше розвивати Playboy в електронному форматі.

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