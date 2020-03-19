Як в маленькому італійському місті зупинили коронавірус
У містечку на півночі Італії зупинили появу нових випадків зараження коронавірусом за допомогою експерименту.
Коли комуна Во Еуганео неподалік від Венеції опинилася в епіцентрі європейського спалаху COVID-19, там з самого початку розгорнули активне тестування населення.
Всім 3 400 мешканцям міста, незалежно від наявності у них симптомів, зробили тести на коронавірус. Тих, у кого діагноз підтвердився, відправили на суворий карантин. Людей, з якими вони контактували, - теж.
Через 10 днів всіх протестували повторно, і кількість хворих знизилося на 90%. Про це розповів італійським та британським ЗМІ професор Андреа Кресанті з університету Imperial College London, який брав участь в експерименті.
Саме у містечку Во Еуганео 22 лютого зафіксували першу в Італії смерть від коронавірусу,
"Тестування було вкрай важливим, воно врятувало багато життів", - наголосив журналістам мер міста Джуліано Мартіні.
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"Тестуйте, тестуйте, тестуйте"
Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я закликала всі країни активно тестувати населення на коронавірус, наслідуючи приклад Південної Кореї та Тайваню.
"Наше основне послання: тестуйте, тестуйте, тестуйте", - сказав очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.
За словами професора Андреа Кресанті, у містечку Во Еуганіо тестували всіх, зокрема, людей без симптомів.
Аналізи виявили вірус у 3% населення міста. На кожну людину, яка мала коронавірус з симптомами, виявили 10 носіїв без симптомів. Всіх ізолювали.
"Коли людей протестували вдруге, виявилося, що рівень позитивних результатів впав на 90%", - сказав експерт.
Важливо, що повторне тестування виявило щонайменше шість заражених без симптомів, їх помістили в карантин.
"Якби їх не виявили, інфекція продовжила б поширюватися", - сказав Андреа Кресанті в інтерв'ю британській газеті Financial Times.
Хоча всіх жителів окремо взятої країни протестувати неможливо, дуже важливо тестувати людей без симптомів, які мали контакт з хворими, вважає науковець.
Цю практику планують поширити на весь регіон Венето, де будуть брати 11 тис. аналізів на день.
Півтора тижня національного карантину
У середу в Італії кількість смертей від коронавірусу зросла на 475 за день і склала майже 3 тисячі. Це найбільший стрибок з початку пандемії.
На Італію припадає майже 36 тисяч випадків COVID-19. Чотири тисячі пацієнтів одужали.
Італія на другому місці після Китаю за ступенем смертності та захворюваності на коронавірус.
Італія запровадила суворий карантин в усій країні 9 березня. З метою боротьби з поширенням вірусу людей попросили не виходити з дому. Проте, кількість смертей в країні продовжує стрімко зростати.
Як вважає директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, це може бути пов'язано з величезним навантаженням на систему охорони здоров'я, яка не справляється з напливом пацієнтів, а також з високою часткою населення похилого віку в країні.
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