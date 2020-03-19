Як в маленькому італійському місті зупинили коронавірус

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У містечку на півночі Італії зупинили появу нових випадків зараження коронавірусом за допомогою експерименту.

Коли комуна Во Еуганео неподалік від Венеції опинилася в епіцентрі європейського спалаху COVID-19, там з самого початку розгорнули активне тестування населення.

Всім 3 400 мешканцям міста, незалежно від наявності у них симптомів, зробили тести на коронавірус. Тих, у кого діагноз підтвердився, відправили на суворий карантин. Людей, з якими вони контактували, - теж.

Через 10 днів всіх протестували повторно, і кількість хворих знизилося на 90%. Про це розповів італійським та британським ЗМІ професор Андреа Кресанті з університету Imperial College London, який брав участь в експерименті.

Саме у містечку Во Еуганео 22 лютого зафіксували першу в Італії смерть від коронавірусу,

"Тестування було вкрай важливим, воно врятувало багато життів", - наголосив журналістам мер міста Джуліано Мартіні.

"Тестуйте, тестуйте, тестуйте"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очільник ВООЗ радить країнам максимально протестувати населення на коронавірус

Цього тижня Всесвітня організація охорони здоров'я закликала всі країни активно тестувати населення на коронавірус, наслідуючи приклад Південної Кореї та Тайваню.

"Наше основне послання: тестуйте, тестуйте, тестуйте", - сказав очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

За словами професора Андреа Кресанті, у містечку Во Еуганіо тестували всіх, зокрема, людей без симптомів.

Аналізи виявили вірус у 3% населення міста. На кожну людину, яка мала коронавірус з симптомами, виявили 10 носіїв без симптомів. Всіх ізолювали.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У містечку Во Еуганео протестували всіх мешканців на коронавірус і виявили чимало людей, які заразилися, але не мали жодних симптомів

"Коли людей протестували вдруге, виявилося, що рівень позитивних результатів впав на 90%", - сказав експерт.

Важливо, що повторне тестування виявило щонайменше шість заражених без симптомів, їх помістили в карантин.

"Якби їх не виявили, інфекція продовжила б поширюватися", - сказав Андреа Кресанті в інтерв'ю британській газеті Financial Times.

Хоча всіх жителів окремо взятої країни протестувати неможливо, дуже важливо тестувати людей без симптомів, які мали контакт з хворими, вважає науковець.

Цю практику планують поширити на весь регіон Венето, де будуть брати 11 тис. аналізів на день.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Боротьба з коронавірусом викликала хвилю патріотичних акцій в Італії

Півтора тижня національного карантину

У середу в Італії кількість смертей від коронавірусу зросла на 475 за день і склала майже 3 тисячі. Це найбільший стрибок з початку пандемії.

На Італію припадає майже 36 тисяч випадків COVID-19. Чотири тисячі пацієнтів одужали.

Італія на другому місці після Китаю за ступенем смертності та захворюваності на коронавірус.

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Італія запровадила суворий карантин в усій країні 9 березня. З метою боротьби з поширенням вірусу людей попросили не виходити з дому. Проте, кількість смертей в країні продовжує стрімко зростати.

Як вважає директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, це може бути пов'язано з величезним навантаженням на систему охорони здоров'я, яка не справляється з напливом пацієнтів, а також з високою часткою населення похилого віку в країні.

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