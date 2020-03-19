Це реальні фото? Вогняний апокаліпсис під Херсоном
Біля Херсона вкотре горять плавні - висока стіна вогню і стовпи чорного диму.
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А після заходу сонця - велике зарево.
Ця пожежа сталася 18 березня між річками Чаука та Конка, що на лівому березі Дніпра, одразу навпроти середмістя Херсона.
Вогонь та дим було видно просто з міста.
"Це реальні фото?" - питають у соцмережах. "Реальні, на жаль", - відповідають автори.
Фото, у реальності якого сумнівалися коментатори, було зроблене у херсонському Парку слави, це центр міста.
Запах диму вчора там був цілком відчутним, каже авторка Вікторія Ремньова.
Такі пожежі тут трапляються щороку.
У поліції припускають, що вони виникають з двох причин: необережних дій дачників або ж через навмисний підпал.
Підпалювати можуть браконьєри, які так знищують очерет, й їм простіше виловлювати рибу заради ікри. Саме тому ці пожежі найчастіше стаються навесні.
Осередки підпалу, як правило, розташовані далеко і доїхати туди машиною неможливо. Палії встигають втекти до того, як поліція дізнається про підпал і човнами добереться до місця злочину.
Натомість від пожеж страждають екосистеми: гине ікра, яку відкладають риби, горять тварини і птахи з гніздів'ями.
Як повідомляють херсонські пожежники, нинішня пожежа згасла у середу ввечері, вигоріло більше гектара плавнів.
"Постраждалих немає. Дачні будинки не постраждали", - додають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
"Як і в минулі роки - влада мовчить. Поліція не рапортує про затримання паліїв. А плавні горять", - констатує херсонське видання "Мост".
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