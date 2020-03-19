Це реальні фото? Вогняний апокаліпсис під Херсоном

Копирайт изображения Вікторія Ремньова

Біля Херсона вкотре горять плавні - висока стіна вогню і стовпи чорного диму.

Копирайт изображения Іван Антипенко

А після заходу сонця - велике зарево.

Копирайт изображения Анатолій Хом'яков

Ця пожежа сталася 18 березня між річками Чаука та Конка, що на лівому березі Дніпра, одразу навпроти середмістя Херсона.

Вогонь та дим було видно просто з міста.

Копирайт изображения Іван Антипенко

"Це реальні фото?" - питають у соцмережах. "Реальні, на жаль", - відповідають автори.

Копирайт изображения Вікторія Ремньова

Фото, у реальності якого сумнівалися коментатори, було зроблене у херсонському Парку слави, це центр міста.

Запах диму вчора там був цілком відчутним, каже авторка Вікторія Ремньова.

Копирайт изображения Іван Антипенко

Такі пожежі тут трапляються щороку.

У поліції припускають, що вони виникають з двох причин: необережних дій дачників або ж через навмисний підпал.

Копирайт изображения For Tourist Travel

Підпалювати можуть браконьєри, які так знищують очерет, й їм простіше виловлювати рибу заради ікри. Саме тому ці пожежі найчастіше стаються навесні.

Осередки підпалу, як правило, розташовані далеко і доїхати туди машиною неможливо. Палії встигають втекти до того, як поліція дізнається про підпал і човнами добереться до місця злочину.

Копирайт изображения For Tourist Travel

Натомість від пожеж страждають екосистеми: гине ікра, яку відкладають риби, горять тварини і птахи з гніздів'ями.

Копирайт изображения ДСНС у Херсонській області

Як повідомляють херсонські пожежники, нинішня пожежа згасла у середу ввечері, вигоріло більше гектара плавнів.

"Постраждалих немає. Дачні будинки не постраждали", - додають у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Копирайт изображения Іван Антипенко

"Як і в минулі роки - влада мовчить. Поліція не рапортує про затримання паліїв. А плавні горять", - констатує херсонське видання "Мост".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

...