Коронавірус. Відповідаємо на поширені запитання

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Як довго вірус залишається на поверхнях і чи дійсно має сенс носити маски? Відповідаємо на популярні запитання про коронавірус.

Якщо я захворів і одужав, в мене виробився імунітетет на майбутнє?

Поки що точної відповіді ми не маємо. Вірус почав поширюватися лише в грудні - пройшло замало часу, щоб робити якісь впевнені висновки.

Проте досвід спостережень за іншими вірусами говорить нам, що в організмі людини мають виробитися антитіла, які захищатимуть її від повторного зараження.

Водночас було кілька повідомлень з Китаю про людей, яких виписували з лікарні, а потім їхній тест на коронавірус нібито давав позитивний результат. Проте ми не впевнені в тому, наскільки правдивими є ці дані.

Як довго вірус залишається на поверхнях?

Це сильно залежить від типу поверхні. Приміром, на твердих - таких як дверні ручки, кнопки ліфту, або робочі поверхні на кухні - йдеться про приблизно 48 годин.

Але знову ж таки, все залежить від багатьох факторів - деякі дослідження показали, що в правильних для себе умовах вірус може виживати й близько тижня.

На м'яких поверхнях - приміром, на одязі - вірус живе набагато менше. Скажімо, якщо у вас є пальто, на якому є вірус, але ви не одягатимете його впродовж кількох днів, то небезпеки більше немає.

І не забувайте: дотик до зараженої поверхні сам по собі не заразить вас коронавірусом. Це станеться лише якщо він потрапить в рот, ніс чи очі. Саме тому нам краще якомога рідше торкатися свого обличчя.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Коронавірус: чому ми торкаємося обличчя?

А можна виводити дітей на вулицю? Чи краще цього не робити?

Жодних проблем у тому, щоб просто вийти з дітьми на прогулянку немає. Але не варто вести їх на дитячий майданчик, в парк чи інше місце, де можуть бути інші люди.

Так само не треба боятися виходити з дому на ранкову пробіжку чи щоб вигуляти собаку.

Просто намагайтеся триматися подалі від інших людей.

Чи безпечно плавати в басейні з іншими людьми?

Вода в публічних басейнах, як правило, містить хлор - хімікат, що може вбивати віруси. Тому загалом так, сам факт плавання у воді в такому басейні не має становити загрози.

Проте влада багатьох країн все одно радить уникати таких закладів, оскільки це публічне місце.

І навіть якщо ви не підхопите вірус у воді, є шанс заразитися в роздягальні або просто взявшись за ручку дверей.

Як довго триває хвороба?

Для чотирьох із п'яти людей, які підхоплять коронавірус, все виглядатиме як легке захворювання, трохи схоже на грип.

Основні симптоми - лихоманка і кашель. Упродовж кількох днів ви можете почуватися кепсько, але приблизно за тиждень все з високою вірогідністю повернеться до норми.

Звісно, в окремих випадках хвороба може протікати у більш важких формах - аж до ризику смерті.

Не виключено, що чимало людей, які підхоплюють коронавірус, про це навіть не здогадуються, бо не мають жодних симптомів. Якщо це так, то це хороша новина, адже так виробляється колективний імунітет, який мінімізує поширення хвороби.

Чи дійсно має сенс носити маски?

Пам'ятайте: вірус не літає у повітрі. Тому одягнути маску і просто ходити в ній вулицею не має жодного сенсу.

Вірус може бути на долонях людей, яким ви потисли руку, або на якихось поверхнях, яких ви торкнулися. Так він потрапляє вже на ваші руки, і ви можете заразитися, якщо ненароком торкнетеся обличчя.

Маски можуть мати сенс лише, коли йдеться про скупчення людей - та й те, мінімальний. Адже більшість масок, які ви бачите на людях,- малоефективні. Вони дуже швидко псуються і їх треба міняти принаймні раз на кілька годин, що роблять далеко не всі.

Тому запам'ятайте: якщо хочете убезпечитися від зараження, набагато ефективнішою за носіння масок буде звичайна гігієна. Частіше мийте руки.

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