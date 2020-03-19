Князь Монако Альбер II підхопив коронавірус

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Князь Монако Альбер II захворів на коронавірус, повідомили в його пресслужбі. Тест на хворобу показав позитивний результат.

В повідомленні йдеться, що його стан здоров'я наразі не викликає занепокоєння.

Упродовж найближчого часу 62-річний Альбер II виконуватиме свої обов'язки з дому.

Він став першим чинним лідером держави, в якого виявили коронавірус.

Раніше у ЗМІ фігурувала інформація, що хворобу діагностували в президента Бразилії Жаїра Болсонару, проте офіційно це заперечили.

Водночас чимало інших політиків та держслужбовців з різних країн уникнути зараження не змогли.

Минулого тижня коронавірус діагностували в заступниці міністра охорони здоров'я Британії і члена парламенту Надін Дорріс. Вона розповідала, що в якийсь момент почувалася "досить кепсько", але припустила, що "найгірше вже позаду".

Image caption Хворобу підхопила заступниця міністра охорони здоров'я Британії

Також підозра на Covid-19 підтвердилася у міністра внутрішніх справ Австралії Пітера Даттона - політика поклали до лікарні, він розповідав, що почувається добре.

Серед заражених і головнокомандувач збройних сил Польщі Ярослав Міка. Хворобу виявили після того, як він повернувся з Німеччини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коронавірус - в дружини Джастіна Трюдо, в нього самого симптомів хвороби немає

До цього позитивний результат на коронавірус показав тест Нікола Дзингаретті, лідера Демократичної партії Італії, яка входить до правлячої коаліції.

На самоізоляції перебуває прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо - упродовж двох тижнів він працюватиме з дому, оскільки коронавірус виявили в його дружини Софі Грегуар-Трюдо. У пресслужбі прем'єра запевняють, що вона почувається добре. В самого прем'єра симтомів хвороби немає.

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