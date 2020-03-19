Коронавірус: Італія обійшла Китай за кількістю смертей

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Італія обійшла Китай за кількістю смертей від коронавірусу. Лише за останню добу в країні померли 427 людей.

Загалом в Італії зафіксовано 3 405 смертей від коронавірусу, тоді як в Китаї, звідки вірус поширився на інші країни, - 3 249.

Напередодні також стало відомо, що вперше за час пандемії в Китаї не зафіксували жодного нового випадку зараження всередині країни: коронавірус виявили лише в 34 людей, і всі вони прибули до КНР з інших країн - переважно з Ірану, Італії та Іспанії.

Загалом у світі станом на вечір 19 березня коронавірус виявили в понад 230 тисяч людей.

Найбільше хворих, окрім Італії та Китаю, - в Ірані (понад 18 тисяч), Іспанії (17 тисяч), Німеччині (14 тисяч), США (10 тисяч), Франції (9 тисяч) та Південній Кореї (8 тисяч).

В Україні ж на цей момент підвтерджені 18 випадків коронавірусу, два з них летальні - померли 71-річна жінка з Житомирської області і 33-річна з Чернівецької.

Більшість одужує

Попри сумну статистику, варто пам'ятати, що переважна більшість людей, що підхопили коронавірус, одужують.

За останніми даними, повністю вилікувалися від хвороби вже понад 84 тисячі людей, ще більше перебувають на лікуванні.

8 із 10 людей переносять інфекцію Covid-19 у легкій формі.

Основні симптоми - лихоманка і кашель. Упродовж кількох днів хворий може відчувати знедужання, але приблизно за тиждень все з високою вірогідністю повернеться до норми.

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