Коронавірус: в Україні вже три смерті

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19 березня в Україні зафіксували п'ять нових випадків зараження коронавірусом, один із них - летальний.

У четвер виявили 1 новий випадок у Житомирі, 1 у Києві, 2 на Дніпропетровщині та 1 в Івано-Франківську - згодом стало відомо, що жінка з Франківська, про яку йде мова, померла.

"Пацієнтка поступила в лікарню у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на COVID-19", - йдеться в повідомленні МОЗ.

Померлій було 56 років.

За словами голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва, чоловік жінки нещодавно повернувся з-за кордону.

Останнім часом він перебував у самоізоляції, наразі його госпіталізували, хоча він почувається добре, симптомів хвороби в нього немає, розповів пан Федорів.

Четверо інших нових захворілих, в яких виявили коронавірус, згідно з повідомленнями влади, теж нещодавно повернулися з-за кордону.

Таким чином в Україні станом на вечір 19 березня був зафіксований 21 випадок захворювання.

Три з них летальні - окрім жительки Івано-Франківська, також померли 71-річна жінка з Житомирської області та 33-річна з Чернівецької.

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