У США з тюрем почали випускати в’язнів. Через коронавірус

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Через пандемію коронавірусу американські тюрми випускають в'язнів - такі рішення доводиться ухвалювати з огляду на все нові й нові випадки зараження у в'язницях.

Мер Нью-Йорка Біл де Блазіо напередодні заявив, що місто вже цього тижня сформує список людей, яких варто звільнити - йтиметься про ув'язнених за незначні злочини, а також про групи людей, які є найбільш вразливими для захворювання.

Цю заяву пан де Блазіо зробив за кілька годин після того, як позитивні результати показали тести на коронавірус охоронця і в'язня тюрми на острові Райкерс.

Це та сама в'язниця, в якій покарання відбуває голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн - влада вже повідомила, що найближчим часом його переведуть до іншої тюрми.

В інших нью-йоркських в'язницях - зокрема, в тюрмі "Сінг Сінг" - так само виявляють випадки захворювання серед ув'язнених.

Також раніше повідомлялося про смерть працівника однієї з тюрем від коронавірусу.

Процес звільнення в'язнів вже запустили й у деяких інших штатах. Приміром, в Лос-Анджелесі впродовж двох тижнів звільнили близько 600 людей.

В окрузі Каягоґа, що в штаті Огайо, через побоювання щодо поширення коронавірусу на свободу так само вийшли кілька сотень ув'язнених.

Адвокати та борці за реформування пенітенціарної системи США кажуть, що люди, які перебувають в тюрмах, стикаються з унікальними ризиками зараження коронавірусом - передусім через відсутність нормальної гігієни.

Станом на 19 березня у США зафіксовано понад 9 тисяч випадків коронавірусу, 154 людини померли.

Раніше на звільнення в'язнів пішов Іран, де для боротьби з пандемією на свободу випустили 85 тисяч людей.

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