Коронавірус: Італія випередила за кількістю смертей Китай. Випуск новин
У випуску 19 березня:
- Смертність від нового коронавірусу в Італії перевищила кількість смертей у Китаї - вже 3405. Як різні країни світу долають інфекцію;
- В Україні - третя смерть від COVID-19 і нові випадки інфекції - попри карантин: деталі від наших кореспондентів;
- Російська влада каже: ситуація з коронавірусом під контролем, але тим часом будує лікарню на сотні ліжок під Москвою - ексклюзивний репортаж кореспондентки ВВС;
- І чи можна навчитися не торкатися обличчя. принаймні робити це не так часто?
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