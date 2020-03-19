Коронавірус: Італія випередила за кількістю смертей Китай. Випуск новин

У випуску 19 березня:

Смертність від нового коронавірусу в Італії перевищила кількість смертей у Китаї - вже 3405. Як різні країни світу долають інфекцію;

В Україні - третя смерть від COVID-19 і нові випадки інфекції - попри карантин: деталі від наших кореспондентів;

Російська влада каже: ситуація з коронавірусом під контролем, але тим часом будує лікарню на сотні ліжок під Москвою - ексклюзивний репортаж кореспондентки ВВС;

І чи можна навчитися не торкатися обличчя. принаймні робити це не так часто?

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