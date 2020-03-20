Копирайт изображения Reuters Image caption Сенатор Річард Берр, який представляє Північну Кароліну, має доступ до найсекретнішої інформації як голова комітету з розвідки

Кілька політиків та відомих журналістів у США зажадали від сенатора-республіканця Річарда Берра добровільно піти у відставку.

Його звинуватили в інсайдерській торгівлі акціями та приховуванні важливої інформації про наслідки пандемії коронавірусу.

Як з'ясувало видання ProPublica, Берр, який очолює сенатський комітет з розвідки, з 13 лютого почав розпродавати акції, що належать йому і його дружині, які оцінюють в суму від 688 тисяч до 1,72 млн доларів. Цінні папери продали під час 33 окремих угод.

Членам Конгресу, як і будь-яким федеральним посадовим особам, заборонено займатися інсайдерською торгівлею.

Цю заборону встановив закон "Зупинити торгівлю на знаннях Конгресу" (STOCK), ухвалений 2012 році за адміністрації Обами. Берр тоді був одним з трьох сенаторів, які голосували проти цього закону.

Посада голови комітету з розвідки Сенату давала Річарду Берру (далекого родича третього президента США Аарона Берра) можливість отримувати цілком таємну інформацію, надану спецслужбами США.

Як стверджує агентство Reuters, в лютому цього року американські розвідслужби в щоденному режимі доповідали сенаторам про небезпеку і швидкість поширення вірусу.

В середині лютого американський фондовий ринок перебував неподалік історичних максимумів.

У березні, через тиждень після продажу всіх акцій Берра, він пережив катастрофічне падіння, яке ліквідувало весь приріст за три роки адміністрації Трампа.

У минулий вівторок громадська радіостанція NPR опублікувала на своєму інтернет-сайті аудіозапис зустрічі Берра з групою високопосадових прихильників Республіканської партії, що відбулася 27 лютого в штаті Північна Кароліна, яку представляє сенатор.

Сам він заявив, що NPR "свідомо і безвідповідально спотворила" сенс його виступу.

За день до цього президент Дональд Трамп заявив, що побоювання через нову епідемію перебільшені і захворюваність від коронавірусу вже найближчим часом піде на спад.

"Це все зникне, одного разу станеться диво, і все це зникне", - сказав він, пообіцявши перед тим, що кількість смертей від нового захворювання у США не перевищить нульової позначки.

У виступі перед своїми прихильниками вже на наступний день сенатор Берр малював не настільки оптимістичну картину.

"Є одна річ, яку я хочу сказати вам про сьогоднішню проблему, - повідомив він. - Цей [вірус] набагато агресивніший і набагато швидше передається, ніж будь-що, з чим ми стикалися в сучасній історії... Можливо, ситуація буде гіршою, ніж це було з пандемією [іспанського грипу - Ред.] в 1918 році".

За кілька днів до цього, 7 лютого, сенатор Берр разом з впливовим сенатором Ламаром Олександром опублікували на сайті телекомпанії Fox статтю, в якій стверджували, що США набагато краще за інші держави світу підготовані для боротьби з будь-якою епідемією.

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