Коронавірус: в Італії померла рекордна кількість людей

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В Італії за останні 24 години від коронавірусу померли 627 людей - це рекордна кількість смертей за весь час пандемії. Загальна кількість жертв коронавірусу в країні досягла 4032.

Таким чином кількість італійців, які захворіли на коронавірус з початку епідемії, досягла 47 тисяч.

Напередодні Італія також обійшла Китай за кількістю смертей від коронавірусу.

Станом на вечір 20 березня в Італії загалом померли 4032 людини, тоді як в КНР, звідки вірус поширився на інші країни, - 3 133 (дані інституту Джона Хопкінса).

Загалом у світі, станом на вечір 20 березня, коронавірус виявили в понад 265 тисяч людей.

Найбільше хворих, окрім Італії та Китаю, - в Іспанії (20 тисяч), в Ірані (понад 19 тисяч), Німеччині (19 тисяч), США (16 тисяч), Франції (10 тисяч) та Південній Кореї (8 тисяч).

В Україні ж на цей момент підвтерджено 29 випадків коронавірусу, два з них летальні - померли 71-річна жінка з Житомирської області і 33-річна з Чернівецької.

Більшість одужує

Попри сумну статистику, варто пам'ятати, що переважна більшість людей, які підхопили коронавірус, одужують.

За останніми даними, повністю вилікувалися від хвороби вже понад 87 тисяч людей, ще більше перебувають на лікуванні.

8 із 10 людей переносять інфекцію Covid-19 у легкій формі.

Основні симптоми - лихоманка і кашель. Упродовж кількох днів хворий може відчувати знедужання, але приблизно за тиждень все з високою вірогідністю повернеться до норми.

Лікарі нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від зараження - дотримуватися правил гігієни і якомога частіше мити руки.

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