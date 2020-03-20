Коронавірус в Україні: хворих вже 29
Станом на вечір 20 березня в Україні зареєстрували 29 випадків коронавірусу COVID-19.
По одному новому випадку виявили в Івано-Франківській, Харківській та Львівській областях.
За словами мера Львова Андрія Садового, у місті захворів чоловік 1950 року народження, який нещодавно повернувся з Німеччини.
Найгірша ситуація - у Чернівецькій області, де виявили 15 випадків.
Три випадки зафіксували у Києві, по два у Київській, Житомирській, Львівській, Івано-Франківській та Дніпропетровській областях, по одному - у Харківській та Донецькій.
Троє людей померли.
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