Що таке коронавірус: пояснюємо за 60 секунд

Що таке коронавірус? Як він може зачепити вас? І як можна убезпечити себе від нього?

Пояснюємо за одну хвилину.

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