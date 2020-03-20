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Пацієнт з Чернівців видужав від коронавірусу.Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.

"Найперше - ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже - можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу", - заявив Зеленський.

Він також додав, що Україна отримала першу партію експрес-тестів, виготовлену в Україні.

"Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас", - заявив президент.

За його словами, за останні п'ять днів в Україну повернулися понад 50 тис. українців.

Заплановано також 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тис. українців.

Зеленський закликав громадян дотримуватися карантину та подбати про своїх родичів старшого віку.

Коронавірус в Україні

Чернівці стали епіцентром коронавірусу в Україні. Саме там 3 березня виявили перший в країні випадок зараження - захворів чоловік, який нещодавно повернувся з Італії.

Станом на 20 березня в країні офіційно зафіксували 26 випадків зараження. В Чернівецькій області найбільше - 15 випадків. Померла 33-річна жінка.

Також, за даними МОЗ, коронавірус підтвердили у Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), у Київській - 2 випадки, у Донецькій - 1 випадок, у Дніпропетровській - 2 випадки, у Івано-Франківській - 1 випадок (летальний) та в Києві - 3 випадки.

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