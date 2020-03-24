Системи штучної вентиляції легень. Що це і чи справді їх бракує
На тлі пандемії коронавірусу у світі дедалі частіше говорять про жорстку нестачу систем штучної вентиляції легень (ШВЛ). Пояснюємо, що це таке і навіщо вони потрібні.
Що таке системи ШВЛ?
Лише за офіційними даними, вже понад 350 тисяч людей у світі підхопили коронавірус (станом на 23 березня). І хоча переважна більшість інфікованих переносять хворобу в легкій формі та зрештою одужують, в частині випадків у пацієнтів виникають серйозні ускладнення.
Одне із таких ускладнень - стан, коли людина не може дихати самостійно. Точніше, її дихання настільки слабке, що не забезпечує достатнього надходження кисню до організму.
Саме щоб підтримувати життя хворого в таких умовах, потрібні апарати штучної вентиляції легень.
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Таке обладнання може використовуватися як під час операцій, коли пацієнт упродовж кількох годин перебуває під наркозом, так і для довгострокової підтримки дихання.
Іноді системи штучної вентиляції не допомагають: концентрація кисню в крові хворого лишається невисокою і його доводиться переводити на так звану екстракорпоральну мембранну оксигенацію (ЕКМО). Під час цієї процедури кров пацієнта пропускають через спеціальний пристрій, який насичує її киснем і повертає назад.
Проте обладнання для ЕКМО застосовується лише у виняткових випадках, коштує дорожче, а сама процедура потребує спеціально навчених фахівців, тоді як системи ШВЛ вважаються більш універсальним методом.
У чому проблема?
В тому, що апаратів ШВЛ в Україні небагато. До того ж, частина цього обладнання технологічно застаріла і потребує оновлення: з-поміж іншого, апарати нових зразків мінімізують кількість випадків пошкодження легень, спричинених механічною вентиляцією.
За словами головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, в українських відділеннях інтенсивної терапії наразі налічується близько 3 500 систем ШВЛ, і якщо коронавірус і далі поширюватиметься, в якийсь момент, визнає він, такої кількості апаратів може просто не вистачити.
Судячи з прогнозів учених, жодних сумнівів у тому, що вірус поширюватиметься все активніше, немає.
Втім, як довго все це триватиме, скільки людей підхоплять коронавірус і скільки випадків будуть летальними - відповіді на ці питання носять суто теоретичний характер, адже досі незрозуміло, якою є реальна кількість інфікованих, наскільки ефективними виявляться карантинні заходи та як швидко вдасться винайти вакцину.
Ось лише один із прогнозів від дослідників з Австралійського національного університету, які нещодавно змоделювали 7 різних сценаріїв розвитку ситуації: за найсприятливішим із них від коронавірусу помруть 15 мільйонів людей в усьому світі, за найгіршим - понад 68 мільйонів.
Що робить Україна?
Українська влада регулярно говорить про нові кроки у боротьбі з коронавірусом, зокрема закупівлю систем ШВЛ.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль днями заявив, що в регіони направили 1,5 тисячі апаратів, Володимир Зеленський - про доставку систем штучної вентиляції із Китаю. Додаткові кошти виділяють і з місцевих бюджетів.
Окрім того, у Києві налагодити виробництво апаратів штучної вентиляції має завод "Буревісник", який входить до концерну "Укроборонпром".
Долучається до боротьби з коронавірусом і приватний бізнес: кошти на закупівлю кількох сотень апаратів ШВЛ виділили, зокрема, Фонд Ріната Ахметова та мережа магазинів "Епіцентр", а одеська компанія Revel Laboratory, що займається 3D-друком, пообіцяла перевести своє обладнання на виготовлення клапанів для систем ШВЛ.
Не лише українська проблема
Про дефіцит систем штучної вентиляції на тлі поширення коронавірусу говорять не лише в Україні: про проблему пишуть десятки західних ЗМІ - від CNN до The News York Times, на неї жаліються лікарі в Італії, про потенційну нестачу апаратів попереджають і в парламентському комітеті з питань охорони здоров'я Великої Британії.
Найбільші світові виробники систем ШВЛ - компанії Medtronic Plc, Philips NV, Draegerwerk AG і Getinge AB - вже заявили, що нарощують виробництво, щоб задовольнити збільшений попит.
Не виключили запуск виробництва ШВЛ-обладнання й автомобільні компанії General Motors і Ford Motor Company. Засновник Tesla Ілон Маск також повідомив, що його компанія займеться виробництвом апаратів штучної вентиляції легень, якщо їх бракуватиме - чого не виключають чимало експертів.
На пропозицію Маска вже встиг відгукнутися мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.
"Країні вкрай не вистачає цього обладнання, і воно потрібно нам якнайшвидше - протягом кількох тижнів нам знадобляться тисячі таких апаратів, і ми не відмовилися б від вашої допомоги", - заявив де Блазіо.
Втім, фахівці наголошують: попри усі проблеми, апарати штучної вентиляції - не універсальний спосіб перемоги над коронавірусом, і основні зусилля країн мають бути кинуті насамперед на боротьбу з поширенням хвороби.
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