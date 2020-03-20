Коронавірус: як медики ризикують життям – випуск новин

У випуску 20 березня:

Лікарі та медичні працівники на передовій боротьби з коронавірусом. Як їм вберегтись?

Іспанія - одна з країн, де від коронавірусної хвороби померли понад тисяча людей. Загалом кількість смертей від covid-19 по всьому світі перевищила 11 тисяч. Інфікованих - більше чверті мільйона.

Коронавірус в Україні: нові випадки захворювання та перше одужання.

Наскільки захищають медичні маски?

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