Коронавірус: як медики ризикують життям – випуск новин
У випуску 20 березня:
- Лікарі та медичні працівники на передовій боротьби з коронавірусом. Як їм вберегтись?
- Іспанія - одна з країн, де від коронавірусної хвороби померли понад тисяча людей. Загалом кількість смертей від covid-19 по всьому світі перевищила 11 тисяч. Інфікованих - більше чверті мільйона.
- Коронавірус в Україні: нові випадки захворювання та перше одужання.
- Наскільки захищають медичні маски?
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
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