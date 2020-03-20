Коронавірус в Україні: хворих вже 39, за день 13 нових випадків

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У п'ятницю, 20 березня, в Україні зареєстрували 13 нових випадків захворювання на коронавірус.

10 із них - у Чернівецькій області, ще по 1 випадку - у Львівській, Харківській та Івано-Франківській.

Таким чином, станом на 22 годину 20 березня, в Україні виявлено вже 39 офіційно підтверджених випадків захворювання. Троє людей померли.

Найгірша ситуація - у Чернівецькій області, де загалом виявили 25 випадків.

Загалом у світі, станом на вечір 20 березня, коронавірус виявили в понад 265 тисяч людей.

Найбільше хворих наразі в Китаї (81 тисяча), Італії (47 тисяч), Іспанії (20 тисяч), Ірані (понад 19 тисяч), Німеччині (19 тисяч) та США (16 тисяч).

Більшість одужує

Попри сумну статистику, варто пам'ятати, що переважна більшість людей, які підхопили коронавірус, одужують.

За останніми даними, у світі повністю вилікувалися від хвороби вже понад 87 тисяч людей, ще більше перебувають на лікуванні.

8 із 10 людей переносять інфекцію Covid-19 у легкій формі.

Основні симптоми - лихоманка і кашель. Упродовж кількох днів хворий може відчувати знедужання, але приблизно за тиждень все з високою вірогідністю повернеться до норми.

Лікарі нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від зараження - дотримуватися правил гігієни і якомога частіше мити руки.

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