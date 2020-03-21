Померла соціолог Ірина Бекешкіна

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На 69-му році життя померла український соціолог, старший науковий співробітник Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна.

Про це повідомив Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, який вона очолювала.

"Ірина Бекешкіна була символом об'єктивної української соціології, зробила вагомий внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства, до останнього дня була з нами і проводила опитування, заходи, була переповнена новими ідеями та планами", - ідеться у заяві фонту.

Причину смерті не називають.

"Для нас це дуже велика втрата, яку важко прийняти й усвідомити", - додали у фонді.

Ірина Бекешкіна закінчила філософський факультет Київського університету імені Т. Г. Шевченка. Мала ступінь кандидата філософських наук.

Кілька років поспіль журнал "Фокус" включав її до свого списку 100 найвпливовіших жінок України.

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