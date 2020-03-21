Хроніки коронавірусу: Аваков хоче тотального карантину, в Україні захворів священник

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Першим інфікованим коронавірусом на Тернопільщині став 57-річний священник, повідомила прес-служба обласної держадміністрації.

Так кажуть, що зараз чоловік, який мешкає у Заліщиках перебуває в ізоляції. Лікарі оцінюють його стан як стан середньої тяжкості.

"Встановлюються контактні особи. Їм буде рекомендована самоізоляція", - зазначено в повідомленні.

Там також додали, що у священника велика родина.

Загалом станом на ранок 21 березня в Україні зафіксували 41 випадок інфікування Covid 19 - у Києві та 9 областях.

Троє людей померли.

Аваков - за тотальний карантин

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Міністр внутрішніх справ України закликав владу терміново запровадити в країні "тотальний карантин".

"Потрібно виграти час, щоб зараз не піддалися хворобі якомога більше українців. Кожен день непозамежної напруги нашої перехідної, кульгавої медичної системи - важливий!", - написав він у фейсбуку.

І тому, каже міністр, він виступає за "тотальний повний карантин", на якому він наполягатиме, "згідно з моїми повноваженнями в органах влади ".

Зараз, вважає Аваков, в країні повинні працювати тільки критично необхідні суб'єкти.

"Інші повинні бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок - на карантині - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!" - додав Аваков.

"Людям - не виходити з дому, крім крайньої необхідності. Це повинно стати жорстким правилом в найближчі дні!" - написав він.

Уряд та президентський штаб, за словами голови МВС, вже готує такі варіанти.

Від вірусу померла вже третя українка в Італії

Третя громадянка України померла від коронавірусу в Італії, підтвердило Міністерство закордонних справ України.

Жінка 1960 року народження померла в медичному закладі на території провінції Бергамо, розповіли "Інтерфаксу" в пресслужбі МЗС.

Українські консули встановили зв'язок з родичами померлої і з медичним закладом і надають необхідну допомогу, кажуть там.

Загалом станом на вечір п'ятниці за кордоном лікуються від коронавірусу 15 громадян України: 4 - в Німеччині, 4 - в Домініканській Республіці, 2 - в Італії, 2 - в Польщі, 1 - в Об'єднаних Арабських Еміратах, 1 - в Нідерландах, 1 - на Сейшельських островах, повідомляють посадовці.

У Британії закривають паби

Копирайт изображения EPA Image caption Пабы в Британии не закрывались даже в годы Второй мировой войны

Із суботи британський уряд наказав припинити роботу всім кафе, пабам, барам і ресторанам. Вони, втім, зможуть і далі робити доставку додому.

"Я визнаю, що наші заходи є екстраординарними: ми забираємо давнє, невід'ємне право людини, народженої вільною у Сполученому Королівстві, - піти в паб. І я розумію, що люди відчувають з цього приводу", - заявив прем'єр Борис Джонсон.

Закритися повинні також нічні клуби, кінотеатри та спортзали.

За словами прем'єра, ці заходи будуть переглядатися раз на місяць.

Водночас британський уряд обіцяє компенсувати 80% зарплати (до 2 500 фунтів на місяць) співробітникам приватних компаній, що втратили можливість працювати через обмеження.

Вперше в історії, заявив міністр фінансів Ріши Сунак, уряд замість бізнесу буде платити людям їхні зарплати.

Німеччина ізолюється

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У Німеччині зараз один із найвищих показників зараження коронавірусом - майже 20 000 підтверджених випадків. Чиновники намагаються сповільнити поширення вірусу, і оголосили про жорсткі заходи.

По всій країні припиняється суспільне життя. Школи, паби, заклади та більшість магазинів уже закриті.

Але зараз штат Баварія пішов на безпрецедентні обмеження: відсьогодні людям буде дозволено покидати свої домівки лише якщо це дійсно необхідно, наприклад, щоб дістатися до роботи чи купити харчі.

Інші частини Німеччини закриють на вихідних усі ресторани та кафе та забороняють зібрання в понад кілька людей.

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