Коронавірус: які вакцини і тести випробовують в різних країнах світу

Копирайт изображения Getty Images

Медики у всьому світі працюють над вакциною проти Covid-19. Хто випробовує вакцини, і чи можна сподіватися на те, що вже найближчим часом ліки з'являться у загальному доступі?

В середині березня Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила 41 варіант "вакцин-кандидатів".

Серед розробників - великі світові фармацевтичні холдинги й відомі університети: Оксфордський університет в Англії, Інститут Пастера у Франції.

Минулого тижня деякі з них оголосили про початок клінічного тестування на людях. Які вакцини і в яких країнах наразі тестують?

Розробка

Нещодавно у кількох містах США стартували програми з клінічних випробувань вакцини проти коронавірусу на волонтерах.

Як розповіли ВВС в дослідницькому центрі Inovio в Сан-Дієго, там тестування триватимуть кілька місяців, але навіть якщо вони будуть успішними, на масову появу вакцини можна буде розраховувати лише ближче до середини наступного року.

У п'ятницю про початок випробувань вакцини проти Covid-19 повідомив російський Росспоживнагляд. У пресслужбі відомства говорять про появу вакцини у четвертому кварталі 2020 року. РБК повідомляє, що препарат випробовують на тваринах.

Раніше про тестування потенційної вакцини на людях оголосили дві лікарні у Бостоні. У програмі Массачусетської центральної лікарні беруть участь троє волонтерів, але частина з них отримає плацебо.

Фахівці дослідницького центру Kaiser Permanente в Сіетлі експериментально вакцинували 4-х добровольців, повідомило 17 березня АР. Їм зробили щеплення, що містить безпечний генетичний код коронавірусу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Про розробку вакцини раніше оголосили в Казанському федеральному університеті Росії

У вівторок китайська компанія CanSino Biologics заявила, що її версію вакцини під назвою Ad5-nCoV схвалили для першої фази клінічних випробувань. Вакцина містить фрагмент генетичного коду вірусу, повідомляє Newsweek.

Тестування

Оптимізація тестування на коронавірус - важливий аспект боротьби з епідемією. Деякі європейські країни і США стикнулися з дефіцитом наборів для тестування.

Британський прем'єр Борис Джонсон цього тижня пообіцяв, що в Британії на вірус тестуватимуть 25 тисяч людей щодня. Але в середу голова британської колегії терапевтів Мартін Маршалл визнав, що Британія зіткнулась з дефіцитом тестів на Covid-19.

На дефіцит наборів скаржиться також північ Італії, один з найбільш інфікованих регіонів Європи.

Крім того, вчені розробляють нові методи тестування на вірус. У четвер про перше успішне випробування нового методу повідомила команда науковців з Ізраїлю. Цей метод молекулярного тестування може охопити кілька зразків одночасно, кажуть його розробники.

У Європі та США відразу кілька компаній цього тижня випустили швидкі тести для виявлення коронавірусу в домашніх умовах. Однак в Америці виникла проблема з ліцензуванням. Поки жоден з наборів не отримав ліцензії від Управління з санітарного нагляду США.

Британський прем'єр також пообіцяв закупити експрес-тести на антитіла до коронавірусу. Вони схожі на тести на вагітність. Люди зможуть самостійно перевіряти, чи перехворіли вони на Covid-19.

Це важливо, оскільки у багатьох відсутні симптоми хвороби, при цьому вони є вірусоносіями. Люди, що вже перехворіли й отримали імунітет, зможуть повернутися до нормального ритму життя без загрози інфікувати інших.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!