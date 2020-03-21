Як особливі люди допомагають готувати їжу в Харкові

У Харкові людей з особливостями психічного розвитку успішно залучили до праці в інклюзивному ресторані.

Як кажуть засновники закладу, це дало змогу таким новачкам відчути себе повноцінними працівниками.

Антон Голованов, для якого аутизм був перешкодою для соціальної адаптації, освоїв професію помічника кухаря та навіть визначив для себе свою улюблену страву - пасту.

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