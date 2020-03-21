Коронавірус в Україні. Кличко каже, що в Києві вже 10 випадків

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У суботу, 21 березня, кількість випадків захворювання на коронавірус у Києві вже досягла 10. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Водночас міністерство охорони здоров'я у своєму вечірньому повідомленні дає трохи інші дані - загалом дев'ять випадків у Києві, з яких 6 - за останню добу.

Чому виникла ця суперечність, не зрозуміло.

"Сьогодні під вечір ми отримали лабораторно підтверджені тести двох жінок -29-ти та 39-ти років та 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років", - повідомив мер Києва у суботу ввечері на своїй сторінці у Facebook.

Загалом, за його словами, восьмеро киян заразилися за кордоном: "в європейських країнах - переважно у Франції та Німеччині". Ще два випадки - це зараження від хворих із Житомирської області та Києва.

"Із 10 хворих п'ятеро лікуються в Олександрійській клінічній лікарні столиці. Інші 5 - перебувають на самоізоляції та отримують лікування вдома під наглядом лікарів", - повідомив пан Кличко.

Ще троє людей з підозрою на коронавірус чекають на результати аналізів.

Натомість МОЗ заявляє про 47 підтверджених випадків в Україні, 9 з яких - у Києві. Шість із них виявлені за останню добу.

Найгірша ситуація - у Чернівецькій області, де загалом виявили 25 випадків.

Є також випадки в інших областях:

Київській (4)

Житомирській (2)

Івано-Франківській (2)

Дніпропетровській (2)

Донецькій (1)

Львівській (1)

Тернопільській (1)

Загалом у світі, станом на вечір 21 березня, коронавірус виявили в понад 284 тисяч людей. Понад 90 тисяч з них уже одужали.

Найбільше хворих наразі в Китаї (81 тисяча), Італії (53 тисячі), Іспанії (25 тисяч), Ірані (понад 20 тисяч), Німеччині (понад 20 тисяч) та США (19,5 тисяч).

Більшість одужує

Попри сумну статистику, варто пам'ятати, що переважна більшість людей, які підхопили коронавірус, одужують.

За останніми даними, у світі повністю вилікувалися від хвороби вже понад 87 тисяч людей, ще більше перебувають на лікуванні.

8 із 10 людей переносять інфекцію Covid-19 у легкій формі.

Основні симптоми - лихоманка і кашель. Упродовж кількох днів хворий може відчувати знедужання, але приблизно за тиждень все з високою вірогідністю повернеться до норми.

Лікарі нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від зараження - дотримуватися правил гігієни і якомога частіше мити руки.

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