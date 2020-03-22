Закриті ринки і заборонені пробіжки: в італійській Ломбардії ще посилюють карантин

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В італійському регіоні Ломбардія вводять ще більш жорсткі обмежувальні заходи, щоб запобігти поширення коронавірусу.

Згідно з новими правилами, які керівник регіону Аттіліо Фонтана оголосив ввечері у суботу, забороняють заняття спортом і фізичними вправами на вулиці - навіть наодинці. Також заборонили використання торгових автоматів.

Компанії просять припинити усі операції, за виключенням основних ланцюгів поставок. Роботи на усіх будівельних майданчиках, окрім лікарень, доріг та залізниць, будуть припинені.

Закривають також усі щотижневі ринки під відкритим небом.

До таких кроків італійська влада вирішила вдатися після того, як у країні за суботу від коронавірусу померли майже 800 людей, а загальна кількість загиблих за останній місяць сягнула 4 825 - це найвищий показник у світі.

Ломбардія найбільше постраждала від вірусу - у регіоні померли 3095 людей. Карантин у регіоні запровадили 8 березня.

Наразі по всій Італії зафіксували 53 578 випадків, одужали близько 6 тис. людей.

У суботу прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте наказав закрити усі підприємства в країні, які не є "необхідними", однак критерії такої "необхідності" не уточнив.

Під час телевізійного звернення до нації він описав нинішню ситуацію як найважчу кризу у повоєнний період і заявив: "Ми сповільнимо продуктивний двигун країни, але не зупинимо його".

Попри заходи, запроваджені до цього часу, кількість нових випадків зараження та смерті продовжує зростати.

По всьому світу зафіксовано близько 300 тис. випадків коронавірусу, померли 13 тис. людей.

Що відбувається в інших країнах?

Міністерство охорони здоров'я Іспанії повідомило, що у країні зафіксували 1326 підтверджених випадків смерті від Covid-19 - другий показник у Європі після Італії.

На прес-конференції в ніч на суботу прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес попередив, що на країну чекає дуже важкий період, і "найгірше ще попереду".

Уряд ввів карантинні обмеження для 46-мільйонного населення - людям дозволяють виходити з дому лише для роботи у ключових галузях, купівлі їжі, з медичних причин або для вигулу собаки.

Низка світових лідерів та політичних діячів закликали громадян своїх країн дотримуватися правил.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив, що Національна служба охорони здоров'я може не впоратися із напливом пацієнтів, якщо не вжити заходів для уповільнення "прискореного" поширення коронавірусу. Він закликав людей приєднатися до "героїчних та колективних національних зусиль" та дотримуватися порад щодо соціального дистанціювання.

Міністр сільського господарства та туризму Шотландії Фергюс Юінг закликав мешканців інших регіонів країни не їздити до Шотландського нагір'я, після того, як люди з усієї Британії почали тікати туди у будинках на колесах від коронавірусу.

Копирайт изображения AFP Image caption У суботу Ейфелеву вежу підсвітили на 10 хвилин на честь медичного персоналу країни

Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран розкритикував тих, хто порушує правила соціального дистанціювання, назвавши їх "небезпечними" та "безвідповідальні". У Франції коронавірусом заразилися понад 12 500 людей, а кількість загиблих станом на суботу склала 562.

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо засудив молодих людей, які, за його словами, ігнорують накази не збиратися групами. Він сказав, що планує відвідати парк, "щоб на власні очі побачити, яка там ситуація".

Тим часом в Австралії прем'єр-міністр Скотт Моррісон попередив, що у країні можуть запровадити жорсткий карантин - після поширення фото і відео людей, що ігнорують поради щодо соціального дистанціювання та відпочивають на пляжах.

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