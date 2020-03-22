Хроніки коронавірусу: кількість заражених перевищила 300 тисяч. Італія ужорсточує, Австралія розпочинає карантин

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Кількість тих, хто заразився COVID-19, перевищила 300 тисяч осіб по всьому світу. Понад 13 тисяч осіб померли. Понад 92 тисячі - одужали.

В Україні, як повідомив на брифінгу 22 березня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, кількість підтверджених випадків зараження не змінилася і становить 47 осіб, із яких 7 людей - у Києві.

"Випадок з 7 підтвердженим інфікуванням у Києві. ... Ми (МОЗ - Ред.) говоримо про 6 випадків, київська міська влада - про 7. Цей сьомий випадок, який був повторно підтверджений у Київській міській лабораторії, але діагноз і дослідження по цьому пацієнту були зроблені у Мюнхенській лабораторії, яка через приватну лабораторію повідомила нам і ми його зафіксували на день раніше", - пояснив Віктор Ляшко.

Він також повідомив, що для українців, які повертатимуться із визначених транспортних хабів за межами України, діятимуть нові правила: у всіх братимуть експрес-тести, вони даватимуть письмову згоду на самоізоляцію, а її дотримання перевірятиме Нацполіція разом із епідеміологами.

Разом із тим, напередодні мер Києва Віталій Кличко говорив про 7 нових підтверджених випадків у столиці, і про загальну кількість у 10 випадків зараження.

Італія: посилення карантину

Італійський регіон Ломбардія ужорсточує заходи безпеки. Серед іншого - повна заборона на спортивну та фізичну активність на вулиці, навіть наодинці.

Компанії просять припинити усі операції, за винятком основних ланцюгів поставок. Не працюватимуть підприємства і фабрики, крім "життєво важливих". Роботи на усіх будівельних майданчиках, окрім лікарень, доріг та залізниць, будуть припинені.

Закривають також усі щотижневі ринки просто неба.

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Рішення про ужорсточення карантинних заходів оголосили по тому, як напередодні, в суботу, в Італії було зареєстровано майже 800 нових смертей від коронавірусу, а загальна кількість загиблих за останній місяць сягнула 4 825 - це найвищий показник у світі.

Рішення про посилення карантинних заходів оголосили по тому, як напередодні, в суботу, в Італії було зареєстровано майже 800 нових смертей від коронавірусу, а загальна кількість загиблих за останній місяць сягнула 4 825 - це найвищий показник у світі. На Ломбардію припадає 3095 смертей.

Нові обмеження діятимуть до 3 квітня.

Австралія закриває паби і кінотеатри, школи залишатимуться відкритими

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри поширення коронавірусу, на австралійських пляжах не поменшало серферів

Австралія закриває усі підприємства сфери обслуговування, що не є життєво важливими. Відтак, від понеділка не працюватимуть паби, клуби, кінотеатри, фітнес-центри. Ресторани та кав'ярні працюватимуть лише на виніс.

Проте обмеження не стосуватимуться супермаркетів, АЗС, аптек та сервісів з доставки.

Разом із тим, школи в Австралії не закриватимуться, проте батьки, за бажання, можуть залишати дітей вдома.

Це рішення австралійський уряд ухвалив на тлі різкого зростання кількості заражених впродовж останніх днів, яка сягнула понад 1300 осіб. Семеро людей померли.

Крім того, в уряді серед причин запровадження обмежень називають і небажання австралійців самостійно дотримуватися "соціальної дистанції". Наприклад, напередодні, у суботу, тисячі людей зібралися на найбільшому пляжі Сіднею, абсолютно нехтуючі порадами щодо того, аби уникати скупчення людей в одному місці.

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