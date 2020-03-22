Землетрус у Хорватії: зруйновані будинки та розтрощені авто
Потужний землетрус стався у неділю на півночі Хорватії, спричинивши значні руйнування у столиці країни, Загребі.
За даними Європейської сейсмологічної агенції (EMSC), землетрус магнітудою 5,3, епіцентр якого був розташований за 7 км на північ від столиці, відбувся о 6:23 за місцевим часом (7:23 за Києвом).
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Внаслідок нього загинув 15-річний підліток, передає Інтерфакс із посиланням на місцеві ЗМІ.
Землетрус пошкодив будинки та автомобілі, також повідомляли про пожежі.
До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили пожежників та військових.
Землетрус відбувся тоді, коли країна, разом із рештою Європи, намагається приборкати поширення коронавірусу.
Наразі у Хорватії підтвердили 206 випадків захворювання, один із них смертельний.
Людей на вулицях закликають дотримуватись соціальної дистанції.
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