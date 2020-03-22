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Потужний землетрус стався у неділю на півночі Хорватії, спричинивши значні руйнування у столиці країни, Загребі.

За даними Європейської сейсмологічної агенції (EMSC), землетрус магнітудою 5,3, епіцентр якого був розташований за 7 км на північ від столиці, відбувся о 6:23 за місцевим часом (7:23 за Києвом).

Внаслідок нього загинув 15-річний підліток, передає Інтерфакс із посиланням на місцеві ЗМІ.

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Землетрус пошкодив будинки та автомобілі, також повідомляли про пожежі.

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До ліквідації наслідків стихійного лиха залучили пожежників та військових.

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Землетрус відбувся тоді, коли країна, разом із рештою Європи, намагається приборкати поширення коронавірусу.

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Наразі у Хорватії підтвердили 206 випадків захворювання, один із них смертельний.

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Людей на вулицях закликають дотримуватись соціальної дистанції.

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