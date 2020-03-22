Маски: щоб захистити інших, а не вас - МОЗ

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Захисні маски не убезпечать вас від коронавірусу, але можуть убезпечити інших - заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він наголосив на відсутності розбіжності в тому, що раніше у МОЗ пояснювали, що маски не захистять від хвороби, і тим, що під час карантину носіння масок стало обов'язковим у певних місцях, наприклад, у громадському транспорті.

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"Хірургічна маска не захищає нас від можливого інфікування хворобами, що передаються повітряним шляхом. В той же час, коли вводиться карантин на території усієї держави, ми з вами усі стаємо потенційно інфікованими", - пояснив Віктор Ляшко на брифінгу 22 березня.

"Тому коли зараз вас просять одягати маску при вході до громадського транспорту, громадських будівель, це свідчить про одне: ми цим не захищаємо вас, а захищаємо від вас людей, які знаходяться у приміщенні", - заявив представник МОЗ.

Носіння масок усіма українцями, твердить головний санітарний лікар України, повинно захистити тих, хто забезпечує медичну допомогу, охорону порядку, робту транспорту, магазинів та аптек:

"Одягаючи маску, ми зменшуємо вірогідність інфікування людей, які працюють у державних структурах, і які зобов'язані виходити на роботу, щоб забезпечити життєдіяльність нашої країни, щоб ми, крім епідемі, не "просіли" в економічному відношенні, а також мали можливість перебувати вдома, маючи світло, газ, воду, і продукти харчування".

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