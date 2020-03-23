Карантин в Україні: що буде з соцвиплатами і пенсіями

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На час карантину соціальні норми на окремі комунальні послуги будуть підвищені на 50% для тих, хто отримує субсидії, а самі субсидії виплачуватимуть безперебійно.

Про це заявила міністерка соцполітики Марина Лазебна.

За її словами, уряд готує пакет додаткових соціальних заходів, який розглянуть на засідання уряду у середу.

Що з субсидіями?

"Уряд гарантує безперебійну роботу програми житлових субсидій", - твердить Марія Лазебна.

Крім того, 3 мільйони домогосподарств, які нині отримують комунальні субсидії, отримають додаткову допомогу.

Ця допомога полягатиме в тому, що збільшать на 50% соціальні нормативи споживання електроенергії, газу, холодної та гарячої води.

"Ми знаємо, що люди залишаються вдома. Ми просимо їх ізолюватися. Вони будуть використовувати більше ресурсів. Тому сім'я, яка отримує субсидію, отримає також і додаткову компенсацію", - заявила міністр соцполітики.

В середньому сума такої допомоги, за розрахунком Мінсоцполітики, становитиме 300 грн.

Урядовець також додала, що з урахуванням того, що багато людей нині перебувають у неоплачуваних відпустках чи можуть втратити роботу, уряд планує спростити порядок отримання субсидії.

Вона нагадала, що на час карантину пеня за борг з комунальних послуг не нараховуватиметься.

"Це робиться для того, щоб пенсіонери, які перебувають у зоні ризику, максимально перебували вдома", - пояснила урядовець.

Дні, коли в Україні запроваджували карантин через поширення коронавірусу, збіглися з днями оплати комунальних послуг - до 20 числа кожного місяця. Вчасна оплата комірного є однією з головних умов отримання субсидії. Серед отримувачів субсидій багато пенсіонерів.

Через це в касах "Ощадбанку" утворилися великі черги, переважно з людей похилого віку, які, крім оплати комуналки, отримують в банку свої пенсії.

Що з пенсіями?

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Обіцяна президентом Зеленським одноразова доплата 1000 грн пенсіонерам, які нині отримують менше 5000 грн, відбудеться з 1 квітня, повідомила Марина Лазебна. За її словами, таких пенсіонерів - понад 10 мільйонів (загалом в Україні - більше 11,3 млн пенсіонерів).

Таку ж доплату виплатять 400 тисячам інших отримувачів соціальної допомоги, зокрема, людям з інвалідністю.

З травня уряд обіцяє провести індексацію усіх пенсій на 11%. Автоматичну індексацію пенсій розпочали у березні 2019 року урядом Гройсмана. Наступна індексація мала відбутися у березні цього року. Проте цього не сталося, а відсутність автоматичної індексації пенсій стала одним із критичних докорів на адресу уряду Гончарука, відправленого у відставку на початку березня.

У травні проіндексовані пенсії отримають 7 млн пенсіонерів.

Ще одну доплату в 500 грн отримають пенсіонери, яким виповнилося 80 та більше років. Таких пенсіонерів - півтора мільйона.

Всі ці виплати будуть розраховувати автоматично, - наголосила міністр соцполітики.

"Тому нікому і нікуди не потрібно звертатися".

Зважаючи на те, що багато літніх людей не вміють користуватися онлайн послугами, уряд розробляє "програму допомоги літній людині", яка дозволить максимально перевести пенсіонерів на користування банківськими послугами для отримання пенсій та здійснення платежів, каже міністр соцполітики.

"Ми хочемо запропонувати проєкт "Допомога літній людині", для того, щоб вони (пенсіонери) могли отримувати пенсію на банківську картку, могли оплатити цією карткою онлайн послуги, замовити продукти харчування, ліки, тощо", - заявила Марина Лазебна.

Втім, вона не деталізувала, яким чином може бути втілена ця програма, адже для користування такими послугами потрібен принаймні доступ до інтернету, який навряд чи мають більшість пенсіонерів. 90% з них отримують пенсії, менші за 5000 грн на місяць.

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