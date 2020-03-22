Коронавірус у світі: Ангела Меркель - на карантині

  • 22 березня 2020
Брейкінг

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель - на карантині після того, як у п'ятницю вона зустрілася з лікарем, в якого пізніше діагностували коронавірус.

Про це повідомив її речник.

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