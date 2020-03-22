Коронавірус в Україні: хворих вже 73, Київ випереджає Чернівецьку область

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Станом на вечір неділі в Україні виявили коронавірус у 73 людей.

Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я України.

Лише за одну добу виявили 26 нових випадків.

Найгірша ситуація - у Києві, де підтверджені 29 випадків, 20 з них - за останню добу.

Друга після столиці - Чернівецька область, де загалом виявили 25 випадків.

Крім того, коронавірус виявили у таких областях:

Івано-Франківська область - 5 випадків (3 за останню добу).

Київська область - 5 випадків (1 за останню добу).

Дніпропетровська - 2 випадки.

Житомирська - 2.

Львівська область - 2 випадки (1 за останню добу).

Донецька - 1.

Тернопільська - 1.

Черкаська - 1 (за останню добу).

Троє людей померли, один пацієнт одужав.

Більшість одужує

Попри сумну статистику, варто пам'ятати, що переважна більшість людей, які підхопили коронавірус, одужують.

За останніми даними, у світі повністю вилікувалися від хвороби вже близько 93 тисяч людей, ще більше перебувають на лікуванні.

8 із 10 людей переносять інфекцію Covid-19 у легкій формі.

Основні симптоми - лихоманка і кашель. Упродовж кількох днів хворий може відчувати знедужання, але приблизно за тиждень все з високою вірогідністю повернеться до норми.

Лікарі нагадують, що найкращий спосіб вберегтися від зараження - дотримуватися правил гігієни і якомога частіше мити руки.

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