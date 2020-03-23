Хроніки коронавірусу: Вайнштейн заразився, в тюрмах Колумбії - криваві бунти

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Станом на 23 березня кількість заражених коронавірусом в світі виросла до 336 тис. людей. З них 14,6 тис. померли, а понад 94 тис. одужали.

Серед лідерів по смертності в Європі залишається Італії та Іспанія.

Втім, в неділю в Італії вперше кількість померлих за добу знизилась відносно до попереднього дня - до 651 людини.

Заразилися: Гарві Вайнштейн та Пласідо Домінго

Скандальний голлівудський продюсер Гарві Вайнштейн заразився коронавірусом. Це підтвердило тестування.

В лютому його визнали винним у зґвалтуванні та сексуальних насильствах і засудили до 23 років ув'язнення.

Вайнштейн наразі перебуває у виправному закладі Венде, його відправили в ізоляцію, щоб він не заразив інших в'язнів.

Також в неділю підтвердив, що захворів на коронавірус, 79-річний іспанський оперний співак Пласідо Домінго.

Співак запевнив, що почувається добре, але перебуває у самоізоляції разом з родиною.

Ангела Меркель - на карантині

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у неділю оголосила, що йде на карантин, оскільки у п'ятницю вона зустрілася з лікарем, в якого пізніше діагностували коронавірус.

Також з метою боротьби з розповсюдженням пандемії уряд Німеччини заборонив зустрічі більш як двох людей поза роботою та домом протягом двох тижнів.

Бунти в колумбійських в'язницях

Щонайменше 23 в'язні загинули під час бунту у в'язниці Боготи. 83 отримали поранення.

Заворушення спричинила напруга через поширення коронавірусу. В'язні по всій країні протестують проти перенаселеності закладів позбавлення волі та поганої медичної допомоги.

Канада відкликає атлетів, Олімпіада під загрозою

Канада слідом за Австралією офіційно визнала, що через коронавірус не відправить своїх атлетів на Олімпійські ігри в Токіо, проведення яких запланували на липень-серпень цього року.

Спортсменам рекомендували готуватися до участі в Олімпіаді у 2021 році.

Таке рішення Канади ще більше ставить під сумнів, що ігри цього року взагалі відбудуться.

Міжнародний олімпійський комітет пообіцяв ухвалити рішення щодо Олімпіади 2020 - в найближчі чотири тижні.

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