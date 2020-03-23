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В Україну з Китаю доставили тести для виявлення коронавірусу з китайського Гуанчжоу.

Літак Збройних сил прибув до Борисполя вночі, повідомляє Офіс президента.

Йдеться про два види тестів - ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та тести для експрес-діагностики.

Експрес-тестів в партії прибуло 250 тисяч, а кількість ПЛР-тестів не уточнили.

Також з Китаю доставили маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19.

В ОП запевняють, що ПЛР-тести в понеділок передадуть до лабораторій у кожен регіон України.

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Швидкі тести передадуть бригадам швидких для перевірки людей, у яких висока температура і підозра на коронавірус.

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В ОП підкреслили, що це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. На цей тиждень запланували ще декілька рейсів.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Facebook додав, що Нацгвардія вранці в понеділок почне доставляти тести в регіони авіацією і спецавтомобілями.

Чи достатньо цього?

Напередоні президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує отримати з Китаю 10 млн тестів.

Станом на п`ятницю в Україні протестували 730 людей. В Південній Кореї - 290 тисяч, у Великій Британії понад 40 тисяч, в Білорусі - 16 тисяч.

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