Карантин у великому місті: як кияни їдуть на роботу за перепустками

Image caption Черга на автобус №118 біля станції метро Чернігівська

Через нові, більш жорсткі умови карантину в Києві користуватися громадським транспортом може обмежене коло людей і лише за наявності перепусток та масок.

За новими правилами, з 23 березня трамваями, тролейбусами та автобусами можуть користуватися лише працівники критично важливих структур.

Йдеться про медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

Але навіть вони потрапити в громадський транспорт можуть лише за наявності спеціальної перепустки.

"Такі перепустки ми зараз передаємо на всі необхідні підприємства. Усі інші користуватися громадським транспортом на час обмежень не зможуть", - заявив у суботу мер Києва Віталій Кличко.

Копирайт изображения КМДА

Станом на ранок понеділка Київська міська державна адміністрація (КМДА) видала 97 тис. спецквитків, а готується видати ще 30 тис.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник закликав киян, які не працюють у галузях, що забезпечують життєдіяльність країни та міста, і які не матимуть спецквитків, не "штурмувати" автобуси, тролейбуси чи трамваї.

"Залишайтеся вдома! Якщо є критична необхідність виїхати в місто, скористайтеся приватним транспортом, таксі, чи транспортом підприємств, на яких ви працюєте", - заявив Поворозник.

На роботу за новими правилами

Кореспондентка ВВС News Україна побувала на кінцевій автобуса №118, що прямує за маршрутом від станції метро Чернігівська до станції метро Політехнічний інститут.

Минулого тижня, після закриття метрополітену фотографії цієї зупинки облетіли соцмережі та ЗМІ. Тут вишикувалися багатолюдні черги, люди пробивалися в автобус з боєм попри обмеження мерії - до 10 людей в салоні.

В понеділок вранці черга була, але в ній було не більше 20 людей. Всі в масках або респіраторах. Транспорт ніхто не штурмував, але в деякі автобуси пускали більше десяти людей.

Контролери або поліціянти в салоні дозволяли зайти лише за наявності перепусток, які були майже у всіх пасажирів. У декого перепустки були в електронному вигляді, в телефоні.

Але протягом години двох людей без перепусток в автобус таки не впустили. Попутники пропонували підвозити охочих на правий берег за 200 гривень.

Киянка, якій не дозволили поїхати з усіма, скаржиться, що на роботі просто не встигли виготовити перепустку. При чому їхала вона не на роботу, а додому з нічної зміни.

"Якщо зараз не поїду попуткою, то піду пішки. За пів години дійду, але 118-й автобус іде на правий берег. Що робити людям, яким далі їхати - не уявляю", - обурюється вона.

"Лишатись вдома!"

"Заклики залишатись вдома означають залишатись вдома. Не треба влаштовувати шашлики у парках, вести дітей на дитячі майданчики, гуляти компанією по вулицях", - заявив напередодні мер Києва.

Однак обмеження не стосуються пересування по місту персонального транспорту, додав він.

З 17 березня у Києві оголосили карантин, припинили роботу метро й всіх розважальних закладів, кафе, ресторанів та ТРЦ.

Напередодні МОЗ та київська мерія повідомили, що кілька служб таксі погодилися безкоштовно перевозити медиків, які не можуть дістатися на роботу через карантин.

Станом на вечір 22 березня в Україні виявили коронавірус у 73 людей. Найгірша ситуація - у Києві, де підтверджені 29 випадків, 20 з них - за останню добу.

Друга після столиці - Чернівецька область, де загалом виявили 25 випадків.

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