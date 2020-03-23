З'їздили в Почаїв: молдовські паломники "імпортували" коронавірус з України

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Громадяни Молдови, які відвідували Почаївську лавру у Тернопільській області, могли підхопити коронавірус в України.

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, повідомляє популярний новинний портал Unimedia, який пов'язують із проросійською Партією соціалістів Молдови.

"Чотири нові випадки імпортували з України після відвідання Почаївської лаври. Попри повагу до тих, хто бажає відвідувати лаври в інших країнах - ми ж усі віруючі, і я також ходжу до церкви - прошу вас, будь ласка, зараз треба утримуватися від поїздок до інших країн. Таке безвідповідальне ставлення призводить до збільшення кількості заражених всередині країни", - цитує Додона Unimedia.

У повідомленні не уточнили, коли саме віряни Молдовської православної церкви, що є відгалуженням Російської православної церкви, відвідували Україну.

Тим часом у Почаївській лаврі запевнили, що випадків інфікування коронавірусом у них не було і богослужіння тривають.

За даними міністра охорони здоров'я Молдови Віоріки Думбровяної, Почаїв відвідувала група з 35 осіб, які пересувалися двома автобусами.

Після повернення у шістьох виявили коронавірус. Згодом ідентифікували ще чотирьох, про яких говорив Додон.

Молдовський МОЗ почав розслідування, щоб визначити коло контактів цих людей.

Правоохоронці і медики вийшли на жінку і дитину, які вже перебували в лікарні із підозрою на коноравірус. Проте вони приховали інформацію, що були у контакті з людьми, які відвідували Україну. Лише після того, як знайшли чоловіка жінки та другу дитину, які на той час перебували в іншому шпиталі із підозрою на Covid-19, жінка розповіла усю правду.

Молдовські ЗМІ пишуть, що приховування інформації про перебування в країнах, уражених коронавірусом, є однією з проблем Молдови, які ускладнюють подолання вірусу.

На початку березня молдовські прикордонники запровадили так звані "епідеміологічні форми" в аеропорту Кишиніва, сподіваючись, що вони полегшать облік потенційних носіїв Covid-19.

Проте новоприбулі пасажири, переважно трудові мігранти, умисно приховували країну вильоту, подавали невірну контактну інформацію, телефони і адресу, що згодом додало чимало роботи правоохоронцям.

Раніше низка ЗМІ в Молдові розповсюдила заяву митрополита Владіміра, який очолює Молдовську православну церкву.

Ієрарх заявив, що церква не буде обмежувати доступ вірян до церков або змінювати ритуали причастя і хрещення, попри заклики уряду припинити масові зібрання і загрозу кримінальної відповідальності.

"Церква - це місце зцілення душі, а не зараження інфекцією... Це незаперечна лікарня для душі", - заявив митрополит.

Варто зазначити, що Молдовська православна церква є найбільшою конфесією країни. Під час перепису населення 2014 року 91% мешканців назвалися вірянами цієї церкви.

Огляд підготувала Наталя Матюхіна, Служба моніторингу ВВС

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