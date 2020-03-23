Суд по MH17: через коронавірус провели скорочене засідання. Коли продовжать?

Копирайт изображения www.courtmh17.com

Через пандемію коронавірусу Окружний суд Гааги у понеділок лише розглянув клопотання та запити, подані 9 та 10 березня. Розгляд справи по суті продовжать вже у червні.

Понеділкове засідання тривало менше години і складалося лише з виступу представника суду.

Розгляд справи щодо літака рейсу MH17 розпочали 9 березня 2020 року - через 5,5 років після самої катастрофи.

17 липня 2014 року у небі над Донбасом ракета, яку випустили з установки "Бук", збила літак "Малайзійських авіаліній". Загинули всі 298 людей, які перебували на борту.

Засідання 23 березня провели у надзвичайно скороченому вигляді: кожну зі сторін (судді, прокуратура, захист, Рада родичів жертв тощо) представляла максимум одна людина.

Ані пресу, ані родичів до засідання не допустили. Але сам розгляд транслювали наживо на сайті суду. Таких надзвичайних заходів суд ужив, щоби запобігти поширенню коронавірусу.

Взагалі відмовитися від цього засідання і продовжити розгляд у червні суд не міг, оскільки це би порушило юридичну процедуру (є певні вимоги щодо часу розгляду запитів) та могло б завадити продовженню розгляду в червні.

Тому суд оприлюднив свої рішення щодо попередніх запитів та їхні обгрунтування і оголосив перерву до 8 червня.

Запити, які розглянув суд, стосувалися переважно доступу до різноманітних документів та матеріалів слідства для різних сторін процесу. Зокрема, суд надав Раді родичів загиблих доступ до повних версій багатьох документів справи, які вони не мали права дивитися раніше. Щоправда, їм не дозволять копіювати ці документи, але юристи родичів загиблих матимуть право обговорювати їх зі своїми клієнтами.

Запити сторін процесу щодо додаткових розслідувань суд розгляне пізніше. Водночас суд попросив усі сторони процесу по можливості повідомити до 8 червня, які саме додаткові розслідування вони проситимуть. Але обов'язкових дедлайнів суд не встановив.

Крім того, суд пропонує запровадити так званий "фазовий підхід" до розгляду справи, тобто розділити її на окремі фази. Але обговорити цю пропозицію 23 березня було неможливо, тому це питання теж перенесли на червень. Тоді ж суд вислухає всі можливі зауваження захисту і прокуратури.

Наступне засідання у справі заплановане на 10 ранку 8 червня. Планують, що тоді ж виступить сторона захисту.

Копирайт изображения www.courtmh17.com Image caption Практичні всі місця у суді - порожні

Кого судять?

Четверо обвинувачених - троє громадян Росії та один українець. Слідчі вважають, що "Бук" належав 53-тій Курській бригаді протиповітряної оборони Збройних сил Росії. За версією слідства, кожен із підсудних мав стосунок до транспортування цього "Бука" та фатального запуску його ракети. Відтак, і до масової загибелі пасажирів та членів екіпажу.

Ніхто з них не присутній у суді, але всі отримали запрошення на нього. Немає також їхніх адвокатів, окрім захисту Олега Пулатова, який слідкує за процесом.

Ось імена усіх підсудних:

Ігор Гіркін, також відомий як Стрєлков чи за позивним "Стрєлок", громадянин Росії. На час трагедії Гіркін був так званим міністром оборони самопроголошеної "ДНР". Перехоплена СБУ розмова вказує, що наступного після збиття лайнера дня Гіркін обговорював повернення "Бука" до Росії.

Сергій Дубинський на прізвисько "Хмурий", громадянин Росії. У перехопленні СБУ чоловік на прізвисько "Хмурий" доручав перекинути "Бук" із Донецька в бік Сніжного для захисту сепаратистів від української артилерії. Пізніше 17 липня Дубинський розповідав, як сепаратистам вдалося збити, на його думку, український "Су".

Олег Пулатов із позивним "Гюрза", громадянин Росії. За даними аудіоперехоплень СБУ, бойовик із позивним "Гюрза" супроводжував "Бук" зі Сніжного до місця запуску ракети і у мить фатального пуску був поруч з установкою.

Леонід Харченко на прізвисько "Кріт", громадянин України. У перехопленій СБУ розмові сепаратист із позивним "Кріт" вказував іншому бойовику шлях до місця розташування "Бука". Слідство припускає, що Харченко міг бути не лише причетним до установки "Бука", але й до повернення його до Росії.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!