Потрапити в автобус у Києві - місія неможлива?

У Києві запроваджені нові жорсткі заходи проти коронавірусу: зупинили громадський транспорт за винятком окремих маршрутів. Кияни їдуть на роботу за перепустками.

За новими правилами, з 23 березня трамваями, тролейбусами та автобусами можуть користуватися лише працівники критично важливих структур.

Йдеться про медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, фахівців сфери ЖКГ, людей, які працюють у продуктових магазинах та аптеках, співробітників стратегічних підприємств.

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