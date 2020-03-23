Бунт через коронавірус? У в’язниці загинули 23 людини

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Щонайменше 23 людини загинули внаслідок спроби втечі з тюрми в Боготі (Колумбія). Влада пояснює, що у в'язницях країни посилюється напруженість через коронавірус.

За словами міністра юстиції Колумбії Маргарити Кабелло, ще понад 80 в'язнів отримали поранення під час тих заворушень.

Протести проти поганих санітарних умов та перенаселення напередодні пройшли також і в інших тюрмах країни.

Водночас у владі заперечують ці звинувачення і твердять, що умови утримання в'язнів є задовільними.

"У нас немає жодного в'язня або охоронця тюрми, в яких би виявили коронавірус", - каже Маргарита Кабелло.

За її словами, проти частини учасників бунту висунуть нові звинувачення, зокрема, за спроби вбивства і завдання шкоди майну.

Усі тюрми Колумбії розраховані на утримання 81 тисячі людей, проте насправді терміни в них відбувають понад 120 тисяч в'язнів.

У країні, за останніми даними, підтверджений 231 випадок захворювання коронавірусом, двоє людей померли.

В'язнів - на волю

Деякі країни - зокрема США - на тлі пандемії почали випускати частину в'язнів з тюрем.

Минулого тижня мер Нью-Йорка Біл де Блазіо пояснював, що йтиметься про ув'язнених за незначні злочини, а також про групи людей, які є найбільш вразливими для захворювання.

До цього підтвердилися кілька випадків в тюрмах штату Нью-Йорк - як серед в'язнів, так і серед охоронців.

Процес звільнення вже запустили й у деяких інших штатах. Приміром, в Лос-Анджелесі впродовж двох тижнів звільнили близько 600 людей.

В окрузі Каягоґа, що в штаті Огайо, через побоювання щодо поширення коронавірусу на свободу так само вийшли кілька сотень ув'язнених.

Адвокати та борці за реформування пенітенціарної системи США кажуть, що люди, які перебувають в тюрмах, стикаються з унікальними ризиками зараження коронавірусом - передусім через відсутність нормальної гігієни.

Раніше на звільнення в'язнів також пішов Іран, де для боротьби з пандемією на свободу випустили 85 тисяч людей.

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