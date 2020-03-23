У Києві кілька годин стоїть потяг із Риги. Пасажирів не випускають, у деяких температура
На Центральному залізничному вокзалі у Києві вже упродовж кількох годин стоїть потяг, що прибув із Риги (Латвія).
Як повідомляють джерела BBC News Україна, в потязі виявили людей з підвищеною температурою. Через це оформлення затягнулося. Кількох пасажирів забрала швидка.
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Медики обстежують хворих, основну частину пасажирів ще не випустили.
Загалом у потязі, до складу якого входять 18 вагонів, за даними джерела, перебували близько 600 людей.
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