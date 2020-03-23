У депутата "Слуги народу" виявили коронавірус

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Руслан Горбенко, народний депутат від партії "Слуга народу", підхопив коронавірус.

Про це ввечері у понеділок повідомила його колежанка, заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, Горбенко наразі перебуває в лікарні, в нього запалення легень.

"Руслан в останній місяць не виїжджав закордон, не відпочивав у куршевелях. Тобто міг заразитися лише в Україні", - написала пані Кравчук.

Вона припустила, що своїх колег Горбенко заразити не міг, але не виключила, що деяким депутатам доведеться піти на самоізоляцію.

Не перший депутат

Раніше захворювання на коронавірус офіційно підтвердилося в депутата з групи "Довіра" Сергія Шахова, який нещодавно повернувся з Європи.

Він розповідав, що хвороба почалася з підвищення температури, після чого він одразу викликав лікарів та здав аналізи.

Шахов також запевняв, що почувається добре.

З підозрою на коронавірус у лікарні опинився депутат з групи "Довіра" Сергій Вельможний.

Поки що тест у нього негативний, хоча є всі симптоми хвороби. Але тест його сина, якого госпіталізували разом з депутатом, виявився позитивним.

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