Коронавірус: пандемія прискорюється - в Києві посилюють карантин. Випуск новин 23.03.2020
У випуску 23 березня:
- ВООЗ попереджає: пандемія COVID-19 прискорюється. Кількість інфікованих у світі досягла 350 тисяч. В Україні посилюють карантин - включення наших кореспондентів;
- В Іспанії - найбільша кількість летельних випадків, викликаних коронавірусом. Репортаж зі спорожнілого і спохмурнілого Мадрида;
- І гра наввипередки з часом: як вчені шукають вакцину від коронавірусу - ВВС отримала ексклюзивний доступ до лабораторії в Кембриджі, де розробляють вакцину від COVID-19.
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