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У вівторок, 24 березня, в огляді преси читайте про таке.

Чи буде бебі-бум через вірус

Теплий вологий клімат пригнічує вірус

Американка розповідає, що через коронавірус втратила слух, нюх і смак

Чому так багато людей померло від коронавірусу в Італії

Розлучення через COVID-19

Пандемія коронавірусу навряд чи приведе до бебі-буму, однак може збільшити кількість розлучень, пише журналістка Петула Дворжак у колонці для Washington Post.

Адже карантин та дистанційна робота дають змогу партнерам побачити один одного у незвичному режимі.

Авторка зізнається, що запровадила разом з чоловіком певні правила життя на час карантину.

"Коли я розмовляю телефоном з жертвами насильства, йому не дозволено в мене питати, де лежить сир, гірчиця чи будь-що інше, - пише журналістка. - Я нагадую йому надягати сорочку для відеоконференцій, а він тримає вдома собак, коли я зачиняюся в машині на час телефонних інтерв'ю".

"Якщо ми зможемо пережити ці правила, ми переживемо все", - вважає авторка.

Топовий британський адвокат з розлучень Фіона Шеклтон, яка вела розлучні процеси Пола Маккартні, Мадонни та інших знаменитостей, також очікує на бум у своєму бізнесі. Про це вона сказала на засіданні британського парламенту.

"Пік зазвичай припадає на літні канікули та Різдво, коли люди багато часу проводять разом, - сказала вона. - Уявіть, що буде, коли сім'ї зачинені вдома дуже довгий час".

Однак все може бути і не так погано, якщо вірити спортивному кореспонденту Марку Зінно зі штату Меріленд. За його словами, віддалена робота дозволяє вам побачити, наскільки важлива робота вашого партнера і як старанно він чи вона працює.

"Ви про це ніколи не дізнаєтесь, доки не сядете з ними поруч і не побачите їх у процесі", - наголошує Зінно.

Клімат проти коронавірусу

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Потепління і висока вологість суттєво знижують поширення COVID-19, пише Daily Mail, посилаючись на дослідження китайських учених.

Дослідники проаналізували темпи зараження коронавірусом за тривалий час у 100 китайських містах, де понад 40 людей заразилися у період із 21 по 23 січня.

Вони побачили, що коли температура повітря підвищилася з мінус 20 до плюс 20 градусів за Цельсієм, середня кількість людей, яким передала вірус заражена людина, зменшилася з 2,5 до 1,5.

Так само, чим більша була вологість, тим менші темпи зараження.

Учені внесли поправку на густоту населеності під час складання графіку.

Раніше вважалося, що носій вірусу заражає ним від 2 до 2,5 людей.

Китайські вчені також показали, що вірус повільніше поширюється у вологому, тропічному кліматі на кшталт малайзійського або таїландського, а швидше - у сухішому та холоднішому, як в Ірані, Японії та Кореї.

Ученим достеменно невідомо, чому віруси краще передаються і виживають на холоді. Однак ми знаємо, що взимку людський імунітет пригнічується, а холодне та сухе повітря висушує слизову оболонку носа, що є першим рівнем захисту від мікроорганізмів.

Втратила слух через коронавірус?

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Двадцятирічна американська студентка Джулія Бускаглія не хотіла робити тест на COVID-19 після повернення з Італії у березні, адже в неї не було всіх типових для цієї хвороби симптомів.

Джулія з Нью-Йорку відвідала Флоренцію в січні, пише Daily Mail.

А 29 лютого прокинулася з головним болем, температурою та болем у горлі, пише вона в своєму Twitter. Коли відвідала лікаря наступного дня, почала втрачати слух у лівому вусі, але лікар сказав, що в неї застуда.

Уже 3 березня, каже Джулія, вона втратила слух, нюх та смак, однак в неї не було характерного для коронавірусу сухого кашлю. Нежиті також не було. Дівчина лікувалася протизапальним засобом Tylenol.

Після повернення до Сполучених Штатів 5 березня вона самоізолювалася, хоча ніхто не питав у неї на митному контролі, яку країну вона відвідувала.

Лише 14 березня за наполяганням батьків Джулія зробила тест на COVID-19, який дав позитивний результат. Довелося кілька разів проситися зробити тест, адже їй спочатку відмовляли.

На момент отримання результатів у дівчини досі не було кашлю.

Джулія каже, що повністю вилікувалася, однак застерігає, що "нам повідомляють не про всі симптоми", а також, що "не треба мати всі симптоми, щоб мати вірус".

Особливості Італії

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Велика кількість фатальних випадків коронавірусної хвороби в Італії пояснюється демографією і способом рахування випадків, пише Telegraph.

Ця країна вже обігнала Китай за кількістю смертей від коронавірусу.

Італія - друга за старістю населення країна в світі. Середній вік пацієнтів там - 67 років, а в Китаї - 46, каже науковий радник італійського міністра охорони здоров'я, професор Вальтер Річіарді.

Дослідження показали, що 87% смертей в Італії припадало на людей, старших за 70.

Інша причина полягає в тому, що всі італійські пацієнти, які мали коронавірус і померли, вважаються такими, що померли від коронавірусу, навіть якщо в них були інші хвороби.

"Наше дослідження Національного Інституту Здоров'я показало, що лише 12% сертифікатів про смерть свідчать, що смерть спричинена коронавірусом, а 88% пацієнтів померли від хвороби, яку мали до того, а часто таких було дві чи три", - каже Річіарді.

Це не означає, що коронавірус не мав впливу на смерть цих пацієнтів, але демонструє, що велика смертність в Італії пояснюється тим, що в більшості пацієнтів були інші проблеми зі здоров'ям, пише видання.

Експерти також виділяють інші фактори, зокрема, популярність куріння та забруднення повітря в Італії.

Через останній фактор особливо потерпає регіон Ломбардія, де спостерігають найбільший спалах коронавірусу в країні.

За словами професора Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Мартіна Маккі, рано порівнювати країни Європи за рівнем захворюваності, адже невідомо, скільки є випадків із помірними симптомами.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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