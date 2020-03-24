Pornhub дає безкоштовну преміум-підписку всім. На час карантину
Сервіс Pornhub надає безкоштовний доступ до платної підписки усім користувачам - на час карантину.
"Pornhub закликає людей в усьому світі залишатися вдома, щоб згладити криву коронавірусу за допомогою самоізоляції з безкоштовним преміум-доступом", - йдеться в повідомленні на сайті сервісу.
Безкоштовний доступ діятиме до 23 квітня.
Щоб отримати його, користувач має пообіцяти самоізолюватися або принаймні регулярно мити руки з милом.
Це не перша подібна ініціатива Pornhub на тлі спалаху коронавірусу у світі.
Раніше сервіс вже надав преміум-доступ жителям Італії, Франції та Іспанії.
Після цього кількість відвідувань сайту в цих країнах відчутно зросла, звітували у Pornhub.
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