Pornhub дає безкоштовну преміум-підписку всім. На час карантину

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Сервіс Pornhub надає безкоштовний доступ до платної підписки усім користувачам - на час карантину.

"Pornhub закликає людей в усьому світі залишатися вдома, щоб згладити криву коронавірусу за допомогою самоізоляції з безкоштовним преміум-доступом", - йдеться в повідомленні на сайті сервісу.

Безкоштовний доступ діятиме до 23 квітня.

Щоб отримати його, користувач має пообіцяти самоізолюватися або принаймні регулярно мити руки з милом.

Це не перша подібна ініціатива Pornhub на тлі спалаху коронавірусу у світі.

Раніше сервіс вже надав преміум-доступ жителям Італії, Франції та Іспанії.

Після цього кількість відвідувань сайту в цих країнах відчутно зросла, звітували у Pornhub.

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