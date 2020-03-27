Як швидко та смачно приготувати гречку

Смажена гречка з цибулею - проста і смачна страва. Вона чудово смакує і в поєднанні з м'ясом чи овочами, і сама по собі.

Промийте гречку під холодною проточною водою, додайте в каструлю курячий бульйон та варіть гречку до готовності.

Інгредієнти: Вершкове масло 50 г

Гречана крупа 125 г

Курячий бульйон - 400 мл

Цибуля-порей - 1-2 штуки

Петрушка - 2 ст. подрібнені ложки

Олія - 1 ст. ложка

Бланшуйте на сковороді цибулю-порей з петрушкою 2-3 хвилини.

Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте гречку і обсмажуйте до золотисто-коричневого кольору, тоді додайте цибулю-порей з зеленню.

Приготована таким чином гречка - повноцінна страва, але її також можна подавати з запеченим чи підсмаженим м'ясом чи овочевим рагу.

Час приготування 20 хвилин.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!