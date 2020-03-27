Як швидко та смачно приготувати гречку
Смажена гречка з цибулею - проста і смачна страва. Вона чудово смакує і в поєднанні з м'ясом чи овочами, і сама по собі.
Промийте гречку під холодною проточною водою, додайте в каструлю курячий бульйон та варіть гречку до готовності.
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Бланшуйте на сковороді цибулю-порей з петрушкою 2-3 хвилини.
Розтопіть вершкове масло на сковороді, додайте гречку і обсмажуйте до золотисто-коричневого кольору, тоді додайте цибулю-порей з зеленню.
Приготована таким чином гречка - повноцінна страва, але її також можна подавати з запеченим чи підсмаженим м'ясом чи овочевим рагу.
Час приготування 20 хвилин.
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